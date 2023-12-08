Ruanda'dan iş insanları Ankara Sanayi Odası 1. OSB'yi ziyaret etti

Ruanda'dan gelen iş insanları, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yapılan toplantılarda Türkiye ile Ruanda arasındaki ticari ilişkiler değerlendirildi ve işbirlikleri için adımlar atıldı.

Ruanda'dan gelen iş insanları Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne (ASO 1. Osb ) ziyarette bulundu.

ASO 1. Osb'den yapılan açıklamaya göre, Bölge üyelerine yurt dışında yeni pazarlar bulmak amacıyla düzenlenen toplantılar devam ediyor.

Bu kapsamda Ruanda'dan Türkiye'ye gelen iş insanları ile Ruanda Büyükelçiliği ve Ticaret Ataşeliğinden oluşan heyet ASO 1. Osb'yi ziyaret etti.

Bölgede üretim yapan firmaların yetkilileriyle bir araya gelen iş insanları, burada sunumlar ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İnşaat, makine, gıda, tekstil, inşaat gibi çeşitli sektörlerde gerçekleşen görüşmelere bölge üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda, Türkiye ile Ruanda arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, gelecek dönemde mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, sanayi ve eğitim alanında kurulabilecek işbirlikleri ve atılabilecek adımlar ele alındı.

ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, konuk heyete, bölgenin faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken Ruanda ile kardeşlik ve barış ortamının sürdürülmesi için yapılan karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğunu belirtti. Çalık, Ruanda ile sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Ruanda yetkilileri de Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.