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RSF, İsrail'in AP'nin Gazze'deki canlı yayın ekipmanlarına el koymasını kınadı

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail makamlarının yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koymasını kınadı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail makamlarının yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koymasını kınadı.

Basın özgürlüğünü savunan uluslararası kuruluş RSF'nin X hesabından, İsrail'in AP'nin Gazze'deki canlı yayın ekipmanlarına el koymasına ilişkin açıklama yapıldı.

RSF'nin, İsrail'in "bir haber ajansının kamerasına el koymasını ve Gazze'deki durumu gösteren canlı yayın görüntülerini diğer medya organlarının yanı sıra Al Jazeera'ye de verildiği bahanesiyle durdurmasını" kınadığı belirtilen açıklamada, söz konusu uygulamanın "çirkin bir sansür" olduğu vurgulandı.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, dün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti veren AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Associated Press İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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