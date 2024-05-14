Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülük getirmeye çalışan sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülük getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Sanık, duruşmaya katılmadı ve hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülüğü Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında mahkemece zorla getirme kararı çıkarıldı.
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık S.G. katılmadı.
Duruşmada, kamu avukatı hazır bulundu.
Mahkeme sanık S.G. hakkında zorla getirme kararı verdi.
Olay
S.G. yönetimindeki TL08KAN plakalı otomobil, 21 Eylül 2023 tarihinde Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde 65 kilogram sülük ele geçirilmişti.
Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli S.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.