ROMANLARDAN CHP İL BİNASI ÖNÜNDE ADAY LİSTESİNE TEPKİ

Romanlardan oluşan bir grup, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP'nin aday listesinde yer alamadıklarını iddia ederek CHP İstanbul il binası önünde basın açıklaması yaptı.

Siyasi partiler, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) sundu. Adaylar açıklandıktan sonra CHP'nin aday listelerinde İstanbul'dan Roman bir adayın olmaması, bir grup Roman vatandaş tarafından Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Binası önünde protesto edildi. Grup, 'Romanlar meclise' şeklinde slogan attı. Grup adına açıklama yapan tiyatro oyuncusu İstanbul Roman Platformu sözcüsü İlker Kalay, 'Tarih boyunca ötekileştirilen ve yok sayılan Romanlar bir çok alanda ayrımcılığa uğramış ve ağır bedeller ödemişlerdir. Zaman içerisinde bu durum insan hakkı ihlallerine sebep vermekte ve dünyanın her yerinde aşılması güç derin sosyolojik travmalar ortaya koymaktadır. Tarih sahnesinde her zaman yok sayılan Roman toplumu Türkiye'de en önemli en kadim halk topluluklarından birisidir. Toplumun geleneksel örf adetleri dili ve kültürü bulunmaktadır. Romanlar her kesim ve tüm halk toplulukları tarafından da sosyal kabulün içindedirler. Buna rağmen hala kronikleşmiş sorunlarını aşamamakta ve Roman meselesini gündeme getirememektedir" dedi.

Romanların çok sayıda sorunu olduğunu ifade eden Kalay, "İstanbul'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Roman yurttaşın temsiliyeti önemlidir. Sorunların çözümü noktasında İstanbul'dan sadece bir kıvılcımla tüm Türkiye'yi aydınlatacak ve seçimlerin seyrini değiştirecek hamle Romanların siyasi eğilimleri ile seçime katılımı olacaktır. İstanbul seçimlerinde 27 bin 300 oyla AK Parti'den oy getiren Romanlar, İstanbul seçimlerinin seyrini değiştirdiği gibi genel seçimlerde de bu bakış açısını korumak istiyor. Aynı zamanda kendinden birilerini de mecliste görmek istiyor" şeklinde konuştu. Açıklama sonrası grup alkış ve slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.