Rize gündem haberleri: Rize'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı Rize yerel gündem haberine göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin-Ayder yolu Düz mevkisinde, Melike T. yönetimindeki 34 BZK 830 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü. İhbar üzerine bölgeye Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Kaçkar İtfaiye Birliği, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile Caner T. ve Şeyda O, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Fikret Delal Çamlıhemşin İtfaiye Rize Güncel Haberler

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