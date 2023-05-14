Rize'de sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı
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Rize'nin Pazar ilçesinde, sahipsiz köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Rize'nin Pazar ilçesinde, sahipsiz köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sahipsiz köpeğe şiddet uyguladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlı M.Ç. gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, M.Ç'nin süpürge ile sevdiği köpeğe sert şekilde vurduğu görülüyor.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel