Rize'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenlendi

Rize'de doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Güzel, Gazze'deki durumun kelimenin tam anlamıyla bir soykırım olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'nin tamamını bir toplama kampına çevirdiğini vurgulayan Güzel, "Hiçbir hukuk ve ahlak kuralı tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde adeta bir soykırım yapıyor. İnsanların gidebilecekleri hiçbir yer yok ve en son sığındıkları hastaneler dahi bombalanıyor." dedi.

Güzel, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğine dikkati çekerek, "Bombaların ve kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.