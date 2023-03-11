RİZE'DE 5 MİLYON ATA TOHUMU ÇİFTÇİYLE BULUŞTU

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Geleneksel Tohum Takası Etkinliği' kapsamında vatandaşlara 5 milyon tohum dağıtıldı.

Fındıklı Belediyesi ve Ziraat Odası iş birliğiyle Hayati Aykut Parkında gerçekleştirilen etkinliğe, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy ve yönetim kurulu ile çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Parka kurulan stantlarda sergilenen tohumlar sıraya giren vatandaşlara dağıtıldı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, 'Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz, tohum takas şenliğine haklımızın ilgisi çok yüksek. Aynı zamanda bugün fındıklının düşman işgalinden kurutuşunun 105'inci yılını kutluyoruz. Deprem dolayısıyla etkililiklerini iptal edip çelenkle kutlama programımızı gerçekleştirdik. Tohum aynı zamanda gelecek demek, özgürlük demek. Bizim geleneksel doğal tohumları korunması lazım. Biz bu etkinlikleri geleneğimizi geleceğimize taşımak için yapıyoruz. Ninelerimizin, dedelerimizin yastık altında sakladıkları tohumları yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

ATA TOHUMUNU ÖNEMSİYORUZ

Ata tohumunu önemsediklerini dile getiren Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, 'Bu yıl 4'üncüsünü yaptığımız takas şenliğini bugün burada gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında bölgeden tohum toplayarak başladık. Bu tohumları üretim alanlarımızı çoğalttıktan sonra ilk yıl yüz bin fidan daha sonra 500 bin tohum sonra 1 milyon tohum ve bu yıl 5 milyon tohum dağıtıyoruz. Ata tohumunu önemsiyoruz. Çünkü hibrit tohum ile ata tohumu arasındaki farkı biliyoruz' diye konuştu