Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Göreve geldikleri günden bugüne kadar vaat ettikleri projelerin yüzde 80'ini tamamladıklarını belirten Başkan Akpolat, bundan sonraki dönemde yüzde 20'lik kısmı da hallederek Beşiktaş'ın trafik ve otopark gibi kronik sorunlarını çözeceklerini söyledi.

5 Aralık'ta, CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önünde Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugüne kadar Beşiktaş ile ilgili yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında da çeşitli açıklamalarda bulundu. Heyecanın yanında ayrıca gururlu olduklarını ifade eden Başkan Akpolat, "Ne mutlu bize ki göreve geldiğimizde vadettiğimiz projelerin yüzde 80'ini gerçekleştirmiş, diğerleriyle de ilgili gerekli adımları atmış bir şekilde bugün buradayım. Göreve gelirken Beşiktaş'ı 'katılımcı bir anlayışla yöneteceğiz' dedik. Mahallelerimizde toplantılar gerçekleştirdik, oralardaki sorunları tespit ettik. Bu sorunlar üzerinde de projelerimizi gerçekleştirdik" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA HER GÜN 6 BİN SICAK YEMEĞİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRIYORUZ"

Pandemiyle bir ekip kurarak Beşiktaş'taki bütün haneleri ziyaret ettiklerine değinen Başkan Akpolat, "Vatandaşlarımızın sorununu dinledik. Bize aktarılan sorunların yüzde 89'unu olumlu olarak çözdük. Vaat etmediğimiz ama sonradan zorunluluk haline gelen bir takım şeyleri de projelendirmiş olursunuz. Göreve gelirken 'Beşiktaş'ta Halk Market açacağız, aşevi kuracağız' diye bir söz vermedik. Ama evleri ziyaret ettiğimizde gördük ki vatandaş yaşanan ekonomik kriz neticesinde geçinemez durumda. Beşiktaş'la ilgili derler ki 'gelir ve eğitim seviyesi çok üst seviyedeki insanlardan oluşur.' Eğitim seviyesiyle ilgili haklılar ama gelir seviyesi orta gelir seviyesine sahip bir yerde üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sorunların çözümü noktasında, hızlıca Halk Marketimizi, Halk Mağazamızı açtık. Aşevimizi kurduk. Bin 228 hanenin hem Halk Marketten hem Halk Mağaza aracılığıyla ekonomik kriz yaşamasının önüne geçtik. Aşevimizden her gün 6 bin adet sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

"YAPTIĞIMIZ FESTİVAL VE KONSERLERDE BELEDİYENİN CEBİNDEN BİR KURUŞ PARA HARCANMADI"

Beşiktaş'ta 9 üniversite olduğuna da değinen Başkan Akpolat, "Dolayısıyla böyle bir yerde yaşanan ekonomik kriz neticesinde, öğrenci yemek fiyatlarına yapılan zamlardan sonra öğrencilerimiz intihar etmeye başlamıştı. Biz de hızlıca bir araya gelerek 'buna kör, sağır, dilsiz davranamayız' dedik. Hemen bir aplikasyon aracılığı ile öğrencilerimiz, öğrenci numaralarıyla sisteme girebildi. Kendisine en yakın konumdaki anlaşmalı restorana gidip ücretsiz olarak yeme, içme ihtiyaçlarını karşıladılar. Şu anda her gün bu uygulamayı kullanan yaklaşık 2 bin öğrencimiz var. Ayrıca ortaya koyduğumuz festivallerin, konserlerin tamamı belediye bütçesinden bir kuruş para harcanmadan yapılmıştır" açıklaması yaptı.

"BEŞİKTAŞ'I DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRECEĞİZ"

Beşiktaş Meydanı'nın projesinin iki kere hazırlandığını belirten Başkan Akpolat, "2 kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve anıtlar kurulunun gündemine gönderildi. Tam 27 ay Beşiktaş Meydanı'nın projesiyle ilgili bir adım atılmadı. Dolayısıyla burada yaşanan trafik sorunu, yoğunluk, insanımızın burada çektiği trafik çilesi aslında birilerinin bizi engelleme çabalarının dışında bir şey değildi. Verecekleri bir onayla Beşiktaş Meydanı,2019'dan bugüne kadar en az beş kere yapılırdı. Yüzde 80'ini gerçekleştirdik. Şimdi yüzde 20'si kaldı. Beşiktaş Meydanı'nı düzenleyeceğiz. Beşiktaş Meydanı'nın düzenlenmesi bittikten sonra çarşının içerisinden evlendirme dairesine kadarki kısmın tamamını düzenleyeceğiz. Buraların yaya geçişlerini, engelli geçişlerini düzenleyeceğiz. Burayı çağa uygun bir hale getireceğiz. Türkiye'nin en modern çarşısını bu önümüzdeki dönemde, bu engelleri de ortadan kaldırarak yapacağız. Hepimiz sandığa gideceğiz. Bu kez belediye meclisindeki çoğunluğu da kazanacağız. Sadece Beşiktaş'ta değil, siyasi tercihinden dolayı cezalandırılmış bütün belediyelerimizde bu engelleri, o meclis çoğunluğu ile ortadan kaldıracağız. Beşiktaş'ın imar planlarını bu sayede çözeceğiz ve depreme dayanıklı hale getireceğiz. Dirençli bir kenti bu şekilde yaratacağız. ve bu gördüğünüz alanların düzenlenmesiyle ilgili bir dakika bile zaman kaybetmeyeceğiz."

TÜRKİYE'NİN RANTA AÇIK EN İYİ YERLERİNDEN BİR TANESİNİ RANDA KAPATARAK YAŞAM VADİSİ YAPIYORUZ"

Başkan Akpolat, "Ortaköy Yaşam Vadisi projemizi başlattık. Şu anda altyapısı yapılıyor. 280 dönüm bir araziyi, Yaşam Vadisi haline getiriyoruz. Akmerkez'den Ortaköy'e inen o alan aslında Türkiye'nin ranta açık en iyi yerlerinden bir tanesi. Biz bu alanı ranta kapattık, tapuya şart koyduk ve burası bizden sonra da asla ranta açılamayacak şekilde planlandı" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN OTOPARK GİBİ KRONİK SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ"

Başkan Akpolat son olarak şunları söyledi: "Bu bir mücadele alanıdır. Bu mücadelemiz devam edecek. Bu seçimlerde mutlaka belediye meclislerinde çoğunluğu elde etmeliyiz. Elde ettikten sonra da mevcut iktidarın bizim önümüze koyduğu bütün o engellemeleri de ortadan kaldırmış olacağız. Beşiktaş'ı bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla hak ettiği bir noktaya getirdiğimizi düşünüyorum. Ama asıl atılımı bu meclis çoğunluğuyla atıp kronik sorunlarının, otopark sorununun, maç sorununun çözümünü de gerçekleştirerek bir dahakine karşınıza bu sorunların tamamını çözmüş olarak çıkmak istiyorum."