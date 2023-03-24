Rio de Janeiro Limanı, Brezilya Ekonomisindeki Önemli Rolünü Sürdürüyor

RİO DE JANEİRO, 24 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro Limanı'na giriş yapan bir kargo gemisi, 20 Mart 2023. 20.

RİO DE JANEİRO, 24 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro Limanı'na giriş yapan bir kargo gemisi, 20 Mart 2023.

20. yüzyılın başlarında inşa edilen Rio de Janeiro Limanı, Brezilya'nın mal ithalatı ve ihracatı için önemli limanlardan biri ve ülkenin ekonomik ve ticari gelişiminde kayda değer bir rol oynuyor. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)