Rezidansa giren şaşkın tilkiyi vatandaşlar görüntüledi

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir rezidansa giren tilkiyi vatandaşlar görüntüledi.

Polatlı'nın Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Han Rezidans sakinleri binanın içindeki bir tilkiyi görünce şok oldular. Binaya nasıl girdiği belli olmayan tilki uzun süre dışarı çıkmak için çırpındı. Çaresizlik içinde koşturan tilki sonunda kapının açılması ile özgürlüğüne kavuştu. Yaşanan bu anlar ise bir apartman sakini tarafından görüntülendi.