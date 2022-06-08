Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un heyetinde Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu. Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe Gafarova'nın himayelerinde gerçekleşen 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi nedeniyle Bakü'de bulunan Tabakoğlu da ziyaretlere eşlik etti. Kongrenin ardından Türkiye'den 45 üniversitenin rektörü, Şentop liderliğinde, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ziyaret etti. Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarete, TBMM Başkanı Şentop ile istişarelerde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile çektirilmesi ile sona erdi. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Erhan Tabakoğlu Mustafa Şentop Trakya Bölgesi Azerbaycan Güncel Haberler

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