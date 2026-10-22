Rapora göre TBMM Başkanlığı 2025'te 15 milyar 464 milyon 925 bin 337 lira harcadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, TBMM ve Sayıştay'ın 2025 yılı dış denetim raporlarının inceleme sonuçlarına ilişkin tezkere okundu.

21 Ekim 2026 tarihli tezkerede, 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanan raporların, Başkanlık Divanının 8 Ekim 2026 tarihli toplantısında üst yöneticilerin cevapları da dikkate alınarak görüşüldüğü ve inceleme sonuçlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verildiği belirtildi.

TBMM BAŞKANLIĞI ÖDENEĞİNİN YÜZDE 98,5'İNİ HARCADI

TBMM Başkanlığının 2025 mali yılı hesaplarına ilişkin 30 Temmuz 2026 tarihli dış denetim raporunda, bütçe ödeneklerinin kullanımı, harcama belgelerinin mevzuata uygunluğu ve mali tabloların doğruluğu incelendi.

Rapora göre, TBMM Başkanlığının 2025 yılı başlangıç ödeneği 17 milyar 817 milyon 190 bin lira olarak belirlendi. Yıl içindeki aktarmalar ve eklemelerle kullanılabilir ödenek tutarı 15 milyar 685 milyon 238 bin lira oldu. Bu tutarın 15 milyar 464 milyon 925 bin 337 lirası harcandı. Böylece bütçe gerçekleşme oranı yüzde 98,5 olarak kaydedildi.

Ekonomik sınıflandırmaya göre personel giderleri için ayrılan ödeneğin yüzde 99,9'u, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri için ayrılan ödeneğin yüzde 99,5'i kullanıldı. Mal ve hizmet alımlarında gerçekleşme oranı yüzde 93,4, cari transferlerde yüzde 98,7, sermaye giderlerinde yüzde 91,5 oldu. Sermaye transferleri için ayrılan ödeneğin ise tamamı kullanıldı.

Raporda, arşivlenen ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerindeki tutarlarla ilgili hesaplara kaydedilen tutarların uyumlu olduğu belirtildi. Kesin hesap cetvellerindeki gelir ve gider rakamlarının doğru ve denk olduğu, harcamaların belgelerle tevsik edildiği ve ödenek üstü harcama yapılmadığı ifade edildi.

Mali işlemlerin yürütülmesinde ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun hareket edildiği belirtilen raporda, harcama belgeleri ve eklerinin incelenmesi sonucunda iş ve işlemlerin mevzuata uygun gerçekleştirildiği gerekçesiyle herhangi bir bulgu ve tenkide yer verilmediği kaydedildi.

Üst yönetici cevabında da 2025 yılı kullanılabilir ödeneğinin yüzde 98,5'inin harcandığı, harcamaların kurumun amaç, hedef ve planlarına uygun yapıldığı belirtildi. Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına bundan sonraki süreçte de özen gösterileceği ifade edildi.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞININ HARCAMA GERÇEKLEŞMESİ YÜZDE 97,2

Sayıştay Başkanlığının 2025 mali yılı hesaplarına ilişkin dış denetim raporu ise TBMM Başkanlık Divanınca görevlendirilen İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından 28 Ağustos tarihinde düzenlendi.

Raporda, bütçe ödenekleri kapsamında yapılan harcamaların ve bunlara ilişkin belgelerin mevzuata uygunluğu, kamu kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı ile mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliği incelendi.

Buna göre, Sayıştay Başkanlığına 2025 yılı bütçesinde 3 milyar 545 milyon 305 bin lira ödenek tahsis edildi. Bu ödeneğin 3 milyar 446 milyon 201 bin 78 lirası harcandı. Harcama gerçekleşme oranı yüzde 97,2 oldu.

Ekonomik sınıflandırmaya göre personel giderleri ödeneğinin yüzde 99,92'si, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri ödeneğinin yüzde 99,87'si kullanıldı. Mal ve hizmet alımlarında gerçekleşme oranı yüzde 86,45, cari transferlerde yüzde 99,02, sermaye giderlerinde ise yüzde 82,06 olarak kaydedildi.

SAYIŞTAY RAPORUNDA DA ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA TESPİT EDİLMEDİ

Sayıştay Başkanlığının dış denetim raporunun sonuç bölümünde, ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerine dayalı olarak tahakkuk ettirilen ödemelerle banka hesap dökümlerinin uyumlu olduğu belirtildi.

Kesin hesap cetvellerindeki gelir ve gider rakamlarının denk olduğu ve ödenek üstü harcama yapılmadığı ifade edilen raporda, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, mali hizmetler birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisinin mali mevzuatın uygulanması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda çaba gösterdiği kaydedildi.

Raporda ayrıca Sayıştay Başkanlığının mali işlemlerinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesine özen gösterildiği belirtildi. Sayıştay Başkanının üst yönetici olarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak mali tedbirlerin alınması, mali yönetim ve kontrol sisteminin gözetilmesi ve görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda üstün gayret gösterdiği ifade edildi.

Üst yönetici cevabında da yapılan iş ve işlemlerde hukuka aykırılık yönünde herhangi bir tespit bulunmadığı, ödemelerle banka hesap dökümlerinin uyumlu olduğu ve ödenek üstü harcama yapılmadığı bildirildi. Ayrıca mali saydamlık, hesap verebilirlik ve etkin iç kontrol ilkeleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği taahhüt edildi.