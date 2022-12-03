Rapor: Suudi Arabistan'daki Çinli Şirketler Yerel Büyümeye Katkı Yaptı, Sosyal Sorumluklarını Yerine Getirdi

RİYAD, 3 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'daki Çinli Şirketlerin İrtibat Ofisi'nin Perşembe günü yayınladığı bir rapora göre Suudi Arabistan'daki Çinli işletmeler, Suudi Arabistan'ın kalkınmasına katkıda bulundular ve sosyal sorumluluklarını yerine getirdiler.

RİYAD, 3 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'daki Çinli Şirketlerin İrtibat Ofisi'nin Perşembe günü yayınladığı bir rapora göre Suudi Arabistan'daki Çinli işletmeler, Suudi Arabistan'ın kalkınmasına katkıda bulundular ve sosyal sorumluluklarını yerine getirdiler.

Çin Petrokimya Şirketi'nin (Sinopec) Suudi Arabistan kolu tarafından hazırlanan Suudi Arabistan'daki Çin Şirketlerinin Sosyal Sorumluluk Raporu, Çin şirketlerinin geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan'da gerçekleştirdikleri ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluk programlarına dair birçok örneğe yer veriyor.

Çin'in Suudi Arabistan Büyükelçisi Chen Weiqing, raporun yayınlanması vesilesiyle düzenlenen törende yayınladığı video mesajında, Çin şirketlerinin güçlüklerin üstesinden gelerek ağır sorumluluklar üstlendiklerini söyledi. Chen'e göre, Çinli şirketler Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasına katkıda bulundular ve Çin ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine ivme kazandırdılar.

Raporda, Çinli şirketlerin yerel ortaklarla işbirliği yapmak ve teknoloji transferiyle yerel alanlarda sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmak suretiyle yerel üretimin ve ticaretin büyümesini sağladıklarına işaret edildi.

Çinli işletmeler aynı zamanda iletişim, elektrik, toplu taşıma ve tıbbi bakım da dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için yerel hükümet ve şirketlerle birlikte çalışarak yerel halkın geçim kaynaklarının artırılmasına da yardımcı oldular.

Raporda, Çinli şirketlerin üretim faaliyetlerinde yeşil kalkınma felsefesine sıkı sıkıya bağlı kaldıklarının da altı çizildi.