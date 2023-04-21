Rapor: Çin'in Yeni Kovid Politikası Küresel Talebi Artırıyor ve Tedarik Zinciri Baskısını Azaltıyor

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen, Kanton Fuarı diye de bilinen 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'ndaki Araçlar ve Yedek Parçalar sergi bölümünde sergilenen lastikler, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Çin'deki pozitif ekonomik kalkınma, küresel talebi artırıp tedarik zincirlerinin üzerindeki baskıyı hafifleterek küresel ekonomiye olumlu etki yapıyor.

HELSİNKİ, 21 Nisan (Xinhua) -- Finlandiya Ekonomik Araştırmalar Emek Enstitüsü (LABORE), Çin'in Kovid-19 müdahale politikalarını optimize etmesinin, küresel talebi artırdığını ve tedarik zinciri kısıtlamalarını gevşettiğini kaydetti.

LABORE'nin Perşembe günü yayımladığı 2023-2025 dönemi ekonomik tahminine göre, tahminde bulunan çoğu uzman, Çin'in Kovid-19 müdahalesinde yakın zamanda yaptığı ayarlamaların ardından, Çin ekonomisinin önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir şekilde büyümeye devam etmesini bekliyor.

Çin'deki pozitif ekonomik kalkınma, küresel talebi artırıp tedarik zincirlerinin üzerindeki baskıyı hafifleterek küresel ekonomiye olumlu etki yapıyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen, Kanton Fuarı diye de bilinen 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'ndaki Tüketici Elektroniği ve Bilişim Ürünleri sergi bölümünde ses ürünlerini düzenleyen yetkili, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Küresel ekonomi konusunda LABORE, yaygın enflasyonun ve buna bağlı olarak para politikasının sıkılaşmasının, küresel ekonomik büyümeye büyük etki yapmasının beklendiğini belirtti. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın devam etmesi ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artması da küresel belirsizliği artıracak.

Önde gelen tahmin kuruluşlarına göre ABD ekonomisinin 2023'te büyük ölçüde yavaşlaması, 2024 ve 2025'te toparlanması bekleniyor. Alman ekonomisinin 2023'te zayıflamasının beklenmesine karşın euro bölgesinde ekonomi büyüme sergileyecek. Bu yıl daralması beklenen İngiliz ekonomisi, 2024'te büyük ölçüde toparlanma sergileyemeyecek.

Ayrıca LABORE'nin tahminlerine göre Finlandiya'nın ekonomisi bu yıl yüzde 0,2 küçülecek ve 2024'te yüzde 1, 2025'te ise yüzde 2,7 büyüyecek.

1971 yılında kurulan LABORE'nin çalışmaları, eğitim araştırmaları, kamu maliyesi ve makro ekonomi gibi çalışma ekonomisi konularına odaklanıyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen, Kanton Fuarı diye de bilinen 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'ndaki Araçlar ve Yedek Parçalar sergi bölümünde iş görüşmesi gerçekleştiren İngiliz alıcılar, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)