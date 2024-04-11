Ramazan Bayramı Tatilinde 3 Bin 71 Trafik Kazası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre bayram tatilinin ilk beş gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası oldu, 38 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin beş gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre Ramazan tatilinin beşinci gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Tatil başlangıcından bu yana 339 bin 285 bin araç denetlendi. Ayrıca 16 bin 650 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk beş gününde toplam 3 bin 71 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 38 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

"TRAFİK KURALLARINA UYALIM"

Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır ayrılmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" açıklamasını yaptı.