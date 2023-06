Pursaklar Belediyesi kurban kesim alanında saatte 40 büyükbaş hayvan teslim ediliyor

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurulan kurban satış ve kesim alanında saatte 40 büyükbaş hayvan parçalanarak sahiplerine veriliyor, alana gelemeyenler ise işlemleri internetten canlı takip edebiliyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Pursaklar Belediyesince ilçede kurulan kurban satış ve kesim alanında vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Gümüşoluk Mahallesi'ndeki alanda, temiz ve hijyenik bir ortamda kurban ibadetinin yerine getirilmesi, kaza ve yaralanmaya neden olunmaması amaçlandı. Alana gelemeyen vatandaşlar ise vekaletlerini vererek belediyenin sayfasından çevrim içi olarak yayımlanan kesimhaneyi canlı izleyebildi.

Hayvanların kesilmesini ve işlemleri canlı takip etmek için alana gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla bayramlaştı.

Ardından yaptığı açıklamada vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Çetin, "Burası Pursaklar Belediyesi kurban kesim ve satış alanı. Gümüşoluk Mevkii'nde yaptık bu tesisi. Bu tesisi düşünürken aklımızda hep şu vardı; kurban Müslümanlar için bir ibadet, kimse için eziyete dönmesin. İlk girişten çıkışa kadar her detayı düşündük. İlk girişten çıkışa kadar her detayı düşündüğümüz bir alan. Hemşerilerimizin bekleme alanından otoparkına, mescitlerinden kafeterya, tuvalet, ikramlarına kadar her ayrıntıyı düşündük" dedi.

Çetin, tesisi hem kurban ibadetini gerçekleştirenlerin kurbanına dokunabileceği hem de kaza veya sakatlık çıkmayacağı şekilde yaptıklarını belirterek, "Saatte 40 tane büyükbaşı teslim ediyoruz. Poşetlerine koyup arabalarına kadar teslim ediyoruz. Akşama kadar burada 400'e yakın büyükbaş kesilmiş olacak" diye konuştu.

"Yaklaşık 150 kadar arkadaşımız şu anda kurban kesenlere hizmet ediyor"

Kurban ibadetini yerine getirmenin eskisi kadar kolay olmadığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Artık iri hayvanlar var, insanlar kolay baş edemiyorlar. O anlamda herhangi bir kaza, sakatlık olmasın diye titiz bir şekilde çalışıyoruz. Profesyonel ekiplerin iş başında olmasını arzuluyor, ona göre ekip kuruyoruz. Yaklaşık 150 kadar arkadaşımız şu anda kurban kesenlere hizmet ediyor. Bura randevu usulü çalışıyor. Randevu saatlerine riayet ediyoruz. Kamera sistemi var burada. Belediyemizin sayfasından canlı olarak vekalet sahipleri izleyebiliyor. Öyle bir imkanı sunuyoruz."

İbadetini yapmak üzere kurban kesim alanına gelen Cüneyt Ökten, 5 kişiyle kurban hissesine girdiklerini belirterek, "Pursaklar Belediyesi güzel bir kesim alanı yapmış. Çok harika bir yer olmuş. Temizlik çok iyi. Daha önce de kurban kesmiştik ama iç organları değişik yerlere atılarak çevre kirliliği oluyordu. Şimdi çok iyi, belediyemize teşekkür ederiz. Zaten burada oturuyoruz" cümlelerini sarf etti.

Bir diğer kurban ibadetini yerine getiren vatandaş Lütfü Armutçu da Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Güzel gidiyor. Pursaklar tesisinde kestirdik, tertemiz çok güzel yeri var. Benim görüşüm dört dörtlük. 6 kişi tosun kestik. 60 bin liraya aldık, biraz pahalı ama her şey pahalı. Ben 3 senedir burada kesiyorum. Tesis hoşumuza gidiyor, helal kesim, temiz. Hizmet mükemmel" dedi.

Kurban Bayramı'nın bir aksilik olmadan geçtiğini söyleyen Gülbeyaz Keleş ise Pursaklar Belediyesi'nin kesimhanesinden memnun olmalarından dolayı Çankaya'dan geldiklerini aktardı.