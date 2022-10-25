Prof. Dr. Tansel Ak: Depremler ve güneş ve ay tutulmaları arasında bir ilişki görülmüyor

İSTANBUL Üniversitesi Gözlemevi'nde kurulan teleskoplarla çok sayıda kişi güneş tutulmasını takip etti. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Tansel Ak, "Depremlerle güneş tutulmaları arasında ilişki olabileceği üzerine birtakım iddialar dile getirildi. Bizim yaptığımız araştırmalara göre istatistik bakımından baktığınızda depremler ve güneş ve ay tutulmaları arasında bir ilişki görülmüyor" dedi.

Parçalı güneş tutulması, ülkenin de birçok noktasından gözlemlendi. Tutulma, İstanbul'da saat 13.47'de yüzde 38 ile en yüksek örtülme seviye ulaştı. Ay ve Güneş'in aynı hizaya gelmesiyle gerçekleşen doğa olayı senede birkaç kez yaşanabilse de coğrafi olarak sınırlı noktalarda gözlemlenebiliyor. Bugün gerçekleşen parçalı tutulma için İstanbul Üniversitesi Gözlemevi'nin bahçesinde teleskoplar kurularak halka açık etkinlik düzenlendi. Etkinliğe üniversite öğrencilerinin yanı sıra, güneş tutulmasını merak eden birçok kişi ve özellikle çocuklar ilgi gösterdi. Astronomi ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri de, gelenleri bilgilendirmek için alanda bulundu. Gözlemevinin içinde bulunan 86 yıllık tarihi teleskop ve bilgisayar simülasyonu ile de tutulma takip edilerek fotoğrafları çekildi.

"İSTANBUL'DA TAM GÜNEŞ TUTULMASI 2081 YILINDA, HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI 2030 YILINDA GÖRÜLECEK"

Parçalı güneş tutulması ile ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Sinan Aliş ise "İstanbul Üniversitesi Gözlemevi'nde halka açık bir etkinlikle teleskoplarımızı kurduk, hem tarihi teleskopumuzla hem portatif teleskoplarımızla gelenler bu olayı izleyebilecekler. İllere göre saatler değişiyor çünkü geometrik bir olay bu, herkes aynı anda aynı olayı görmeyecek. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir olay gerçekleşecek. En doğudaki illerimiz güneşi daha örtünmüş görebilecekler yaklaşık yüzde 50'lik, yüzde 50'yi biraz daha aşabilen bir örtülme bu illerimizde görülecek, İstanbul'da güneş yüzde 38 oranında örtülecek, Güneş'in parçalı bir şekilde bir kısmının Ay tarafından kapandığını görebileceğiz" diye konuştu.