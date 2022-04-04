POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI - Haberler

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POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde Antalya Emniyet Müdürlüğü bir video klip hazırladı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde Antalya Emniyet Müdürlüğü bir video klip hazırladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlanan 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir video klip hazırladı. Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün helikopterle operasyona gitmesi ile başlayan klip, Deniz Şube ekipleri ve motosikletli Yunus timlerinin görüntüleriyle sürdü. Görüntülerde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne atlı polisler ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da bulunduğu trafik kontrolleri yer aldı.

POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI

POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI

POLİSTEN 'KLİPLİ' BAYRAM KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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