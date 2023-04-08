Polisi görünce 1 kilo eroini minibüste bırakıp, kaçtı

ADANA'da yolculuk yaptığı minibüste polis denetim yaparken paniğe kapılıp kaçan Murat B.'nin (40) bıraktığı poşetteki patateslerin arasında 1 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

ADANA'da yolculuk yaptığı minibüste polis denetim yaparken paniğe kapılıp kaçan Murat B.'nin (40) bıraktığı poşetteki patateslerin arasında 1 kilo 60 gram eroin ele geçirildi. Trafik polislerinin yakaladığı Murat B., tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yaptıkları uygulama sırasında bir minibüsü durdurdu. Ekiplerin denetimi sırasında yolculardan Murat B. şüpheli hareketlerde bulundu. Polisin yanına yaklaştığı Murat B., araçtan inip kaçmaya başladı. Polis, kısa sürede Murat B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelinin minibüste bıraktığı patates dolu poşette 1 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Sorguya alınan Murat B., ifadesinde, maddi durumunun iyi olmadığını, uyuşturucu maddeyi satmak için tanımadığı birinden satın aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.