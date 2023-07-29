PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda gazi olan İsmet Eraslan hayatını kaybetti
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2018 yılında Hakkari Şemdinli'de görev yaparken PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu yaralanan İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, başsağlığı dileklerini iletti.
2018 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda gazi olan İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hakkari Şemdinli'de görev yaparken 2018 tarihinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu yaralanarak gazi olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Kahraman gazi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına, sevenlerine, camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz. Ruhun şad olsun. Vatan size minnettar" dedi. - KAYSERİ