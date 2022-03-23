PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek

ANTALYA (AA) - PETLAS 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, Antalya Offroad Kulübü organizasyonunda Antalya'da başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin lastik sektöründeki yerli sermayeli kuruluşu PETLAS, TOSFED iş birliğiyle 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru olarak destek veriyor.

Destek kapsamında 2022 yılından itibaren 3 yıl süreyle PETLAS'ın isim sponsoru olacağı PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası, 26-27 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek ilk ayak yarışıyla başlıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından açıklanan takvime göre, bu yarışın ardından Samsun, Ankara, Trabzon, Sakarya, Denizli ve Kahramanmaraş'ta düzenlenecek yarışlarla 2022 yılı Türkiye'nin offroad şampiyonu belli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PETLAS Satış Direktörü Ahmet Candemir, organizasyona destek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Candemir, "AR-GE çalışmalarımıza büyük katkısı olan motor sporlarına, desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporuna verdiğimiz sponsorluk desteğini 3 yıl daha sürdüreceğiz. TOSFED iş birliği ile çalışmalarımızı tamamladık, rekabet ve adrenalin seviyesi yüksek şampiyonanın başlamasını yarışçılar kadar biz de heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, bu sezon offroad heyecanı, 25 Mart Cuma günü yapılacak idari ve teknik kontrollerin ardından Antalya Beachpark'ta gerçekleştirilecek seramonik start ile başlayacak.

35 özel donanımlı yarış aracı ve 70 profesyonel lisanslı sporcunun katılım göstereceği yarış, 26 Mart'ta Varsak'ta koşulacak özel etaplar ve 27 Mart günü Dokumapark'ta kurulan seyirci özel etaplarından oluşuyor.

TOSFED tarafından gerçekleştirilen ve bu sezon Antalya, Samsun, Ankara, Trabzon, Sakarya, Denizli ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek 7 yarıştan oluşan PETLAS 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, Türkiye'nin en çok izlenen otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.