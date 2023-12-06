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Peru'da Eski Devlet Başkanı Fujimori Serbest Bırakılacak

6 Aralık 2023 11:05 Son Güncelleme: 11:06 Abone Ol

Peru Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk ve görevi suistimal suçlarından hüküm giyen eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nun acilen serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, daha önce iptal edilen 2017 affının lehinde karar aldı ve Fujimori'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.