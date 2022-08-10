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Son dakika haberi... Pendik'te trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası

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Son dakika haberi... Pendik'te trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası

Son dakika gelişmesine göre PENDİK'te iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle yumruk yumruğa kavga çıktı.

PENDİK'te iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kurtköy – Pendik Bağlantı Yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Araçlarıyla trafikte seyreden iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler, yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler, diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar başka bir sürçünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sabiha Gökçen Pendik kavga Güncel Haberler Son Dakika

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