Pasifik Adalarının Liderleri: Japonya Okyanusa Nükleer Atık Boşaltma Planını Durdurmalı

SİDNEY, 8 Mart (Xinhua) -- Çok sayıda Pasifik ada ülkesinin lideri, Japon hükümetini Pasifik Okyanusu'na nükleer atık boşaltma planını derhal durdurmaya çağırdı.

Haber ajansı InDepthNews'in Pazartesi günkü haberine göre Papua Yeni Gine Balıkçılık ve Deniz Kaynakları Bakanı Jelta Wong nükleer atıksuyun bir şekilde ekosistemlere ve gıda zincirlerine karışarak insanların kontamine olmasına ve Pasifik'teki balıkçılık sektörlerinin zarar görmesine yol açacağının şüphe götürmediğini söyledi.

Fiji Başbakan Vekili Manoa Kamikamica, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinin nükleer olarak kontamine olmuş atıksuyunu Pasifik Okyanusu'na boşaltmayı planladığını duyurmasından bu yana Fiji'nin tetikte beklediğini dile getirdi.

Kamikamica, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi'nin arıttığı su, o kadar güvenli ise "neden imalat ve tarım gibi alternatif bir amaçla Japonya'da yeniden kullanılmıyor?" diye sordu.