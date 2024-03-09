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Paris'te Türk Kadın Ressamların Sergisi Açıldı

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Fransa'nın başkenti Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti. Sergide, Türk ressamlar Melek Art, Suzan Ay, Zeliha Bozoğlu ve Figen Beğen'in eserleri sergilendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti.

Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açılışı yapılan sergide, Türk ressamlar Melek Art, Suzan Ay, Zeliha Bozoğlu ve Figen Beğen'in eserleri yer aldı.

Enstitüde 2 farklı odada sergilenen eserler, Türk ve Fransız sanat severlerin beğenisini topladı.

Serginin açılışına katılan 4 Türk kadın ressam, ziyaretçilere eserlerini ve ilham kaynaklarını tanıtma fırsatı buldu.

"Gelecekten-Geleceğe" temalı portre çalışmalarında Anadolu kadınlarının el emeği dantellerini ve kanaviçelerini kullanan ressam Bozoğlu'nun, yöresel kıyafetlerde küçük bir kız çocuğunu tasvir ettiği "Yörük Kızı" isimli eseri de sergilendi.

Yaklaşık 36 yıldır farklı sergilerde eserlerini sanat severlerle buluşturan ressam Art'ın tuvallerinde kullandığı canlı renkler, çiçek motifleri ve boncuklar ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Sergide tablolarında Mevlana Celaleddin Rumi'den esinlenen sanatçı Beğen'in aşık kuşları resmettiği tablolar ve ressam Ay'ın 3 boyutlu eserleri de yer aldı.

Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Celine Aydın'ın da katıldığı açılış gecesinde, ziyaretçiler "Kadınların Işığında" başlıklı fotoğraf sergisini de görme fırsatı buldu.

Küratörlüğünü Mehmet Aslan'ın üstlendiği fotoğraf sergisinde aralarında AA foto muhabirlerinin de olduğu Türk kadın fotoğrafçılarının eserleri de yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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