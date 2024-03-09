Paris'te Filistin Yanlıları İsrail'in Saldırılarına Karşı Gösteri Düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin yanlıları, İsrail'in saldırılarını aylardır sürdürdüğü Gazze'deki "soykırıma" karşı gösteri düzenledi.

Paris'te ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti.

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, LFI Milletvekilleri David Guiraud, Carlos Martens Bilongo, Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Gruptan Fransız Milletvekili Manon Aubry'nin katıldığı gösteride, " Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısı yapıldı.

Filistinli gazetecilerin bölgede yaşananları aktarmak konusunda ciddi bir rol üstlendiğine vurgu yapan göstericiler, İsrail'in Filistinli basın mensuplarını öldürmeyi durdurmasını istedi.

"Yaşasın Filistin" ve "Filistin galip gelecek, işgalci yenilecek" sloganları atan göstericiler, ellerinde " İsrail'i Boykot Edin" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

LFI lideri Melenchon, burada yaptığı konuşmada, "hiçbir nedenin silahsız 2 milyona aşkın Gazzelinin soykırıma uğramasını haklı çıkaramayacağını" ifade etti.

Melenchon, Gazze'de saldırılara katılan İsrail askerlerinden silahlarını bırakmasını isteyerek, "Katliamı durdurun, öldürmeye son verin. Gazze'de olanlardan şahsen sorumlusunuz ve hepimiz sorumluyuz." dedi.

Daha önce Gazze'de "soykırım riski" olduğu konusunda kamuoyunu uyardığını ifade eden Melenchon, "Soykırım başladı. Kolunu kıpırdatmayanlar, sessiz kalanlar ve başka yere bakıp kariyerini düşünenlerin hepsi utansın." değerlendirmesinde bulundu.

Melenchon, Gazze Şeridi'nde "toplu katliam" yaşanma riski bulunduğunun altını çizerek, aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "katil" olarak nitelendirdi.

Gazze'de katliam yaşanmaması için ABD'de dahil tüm devletlerin İsrail'i silahlandırmaya son vermesi gerektiğine dikkati çeken Melenchon, Avrupa Birliği'nin (AB) daha önce Rusya'ya yaptığı gibi İsrail'e de yaptırım uygulayabileceğini belirtti.

Melenchon, Fransız çalışanları, İsrail için silah üretmemeye ve bu ülkeye silah gönderilmesine ortak olmamaya çağırdı.

Bir eylemci gösteriye yüzü ve kıyafetleri kırmıza boyanmış şekilde katıldı. Soy ismini vermek istemeyen gösterici Naima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Basit bir vatandaşım. Filistin'de barış için, bu soykırımı durdurmaya, çocukları kurtarmaya çalışmak için protesto ediyorum." ifadelerini kullandı.

Naima, Gazze'deki "soykırımı" durdurmaya çabalamak için de gösteriye katıldığını belirterek, öldürülen Gazzeli doktorları temsilen beyaz bir önlük giydiğini ifade etti.

Yüzünde ve kıyafetlerindeki kırmızı boyanın, İsrail'in bombardımanlarından öldürülen Gazzeli çocuk, anne, babaların kanını temsil ettiğini kaydeden Naima, Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın ilk öncelik olduğunu söyledi.

Eyfel Kulesi yakınlarında Gazzeli çocuklar için eylem

Öte yandan, çevreci REV Partisinin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Filistin yanlısı eylemciler sabah saatlerinde Eyfel Kulesi'ne yakın Trocadero Meydanı'nda bir araya geldi.

Eylemciler, "5 Ayda Gazze'de On Binlerce Çocuk Öldürüldü, Yaralandı, Ampute Edildi, Yetim Kaldı" ve "Gazze'de Derhal Ateşkes Sağlayın" yazılı dövizler taşıdı.

Meydana üzerinde kırmızı boya olan beyaz bir çarşaf serildi. Çarşafın üzerine Gazze'de öldürülenleri temsilen onlarca oyuncak bebek bırakıldı.