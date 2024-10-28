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Sahanın ortasına paraşütle daldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem Keskin adında bir vatandaş paraşütle futbol karşılaşmasının yapıldığı sahaya indi. Futbolcular ve taraftarla büyük şaşkınlık yaşarken, Keskin, "Evime yakın olduğu için top sahasına iniş yapmak zorunda kaldım" dedi.

Amatör Ligi 1. Küme'de Yenicespor - Şirinevler maçında ilginç bir olay yaşandı. İkinci yarının başında, sahaya paraşütle iniş yapan bir kişi herkesi şaşkına çevirdi.

İnegöl'de yaşayan Adem Keskin, adlı vatandaş 2 yıl önce de mesaiye geç kaldığı gerekçesiyle çalıştığı mobilya fabrikasının bahçesine paraşütle inmişti. Paraşütçüyü gören futbolcu ve taraftarlar önce büyük şaşkınlık yaşadı, ardından da Keskin'i alkışladı.

Sahanın ortasına paraşütle daldı

"EVİME YAKIN OLDUĞU İÇİN İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDIM"

Uludağ eteklerinden paraşütle süzülerek, futbol sahasına inen Adem Keskin, "Uludağ'dan uçuş yaptık. Evime yakın olduğu için, top sahasına iniş yapmak zorunda kaldım. Güzel bir uçuştu, iniş yaptım. Sahada futbolcular top oynuyormuş. Devre arası olduğu için sıkıntı yaşamadık, daha sonra arkadaşlar ikinci yarıya başladı. Evimin kapısının önüne iniş yapacaktım ama etrafta araçlar olduğu için yapamadım. Top sahasına iniş yaptım, herkes çok şaşırdı. Güzel bir iniş oldu" diye konuştu.

Sahanın ortasına paraşütle daldı

PARAŞÜTÇÜNÜN İNİŞİ SONRASI MAÇ DEVAM ETTİ

Olayın ardından, paraşütçünün saha dışına alınmasıyla Yenicespor – Şirinevler maçı kaldığı yerden devam etti. İnegöl'de yaşanan bu sıra dışı olay, maçı izlemeye gelenler arasında da büyük ilgi uyandırdı.

Sahanın ortasına paraşütle daldı

Sahanın ortasına paraşütle daldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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