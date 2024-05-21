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Papa Franciscus, İran liderine taziye mesajı gönderdi

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Franciscus, Hamaney'e kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Papa taziye mesajında, bu zor zamanda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına manevi olarak yakınlığını belirtti.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazada kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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