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Papa Franciscus: "Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse...

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Papa Franciscus: "Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse vazgeçmesin.

Papa Franciscus: " Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse vazgeçmesin. Ateşi kesin!"

Kaynak: AA / Güncel

Gazze Papa Güncel Haberler

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