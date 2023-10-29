Papa Franciscus: "Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse...
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Papa Franciscus: "Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse vazgeçmesin.
Papa Franciscus: " Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse vazgeçmesin. Ateşi kesin!"
Kaynak: AA / Güncel