Palandöken geçidinde mahsur kalan araçlar böyle kurtarıldı Güncel Haberler Palandöken geçidinde mahsur kalan araçlar böyle kurtarıldıERZURUM Erzurum'un Tekman ilçesi palandöken geçidinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerince kurtarıldı. Palandöken geçidinde mahsur kalan araçlar böyle kurtarıldı ERZURUM Erzurum'un Tekman ilçesi palandöken geçidinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerince kurtarıldı. Mart ayına girilmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış etkisini sürdürüyor. Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler bölgede karla mücadele çalışması yapan Karayolları ekiplerince kurtarıldı. Çok sayıda araç tipi nedeniyle bölgede ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yoldan çıkarken yol kısa süreli trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri kar temizliği yaparak yolu yeniden ulaşıma açtılar. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Erzurum Tragger Tekman Güncel Haberler

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