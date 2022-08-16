Pakistan'ın Karaçi Kentinde Çöken Binada En Az Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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KARAÇİ, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan insanlar, 16 Ağustos 2022.
KARAÇİ, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan insanlar, 16 Ağustos 2022. Kurtarma görevlilerinin basına yaptığı açıklamaya göre, Pazartesi gecesinin ilerleyen saatlerinde Karaçi'de bir binanın çökmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Xinhua / Güncel