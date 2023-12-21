Üye Girişi
Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırganlığından endişe duyuyor

Güncelleme:
Abone Ol

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İslamabad'ın Gazze'de devam eden İsrail saldırganlığından derin endişe duyduğunu söyledi. İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü kampanyanın sona ermesine yönelik uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İslamabad'ın Gazze'de devam eden İsrail saldırganlığından derin endişe duyduğunu söyledi.

Başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beluç, İsrailli yetkililerin bağımsız Filistin devletini reddeden ifadelerine atıfta bulunarak, "(Bu tür açıklamalar) İsrail işgal makamlarının gerçek niyetlerini, uluslararası hukuku ve taahhütleri hiçe saydıklarını ve Filistin sorununun adil çözümünü reddettiklerini yansıtıyor." dedi.

Beluç, Pakistan'ın Gazze'de devam eden İsrail saldırganlığından derin endişe duyduğunu dile getirerek, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü kampanyanın sona ermesine yönelik uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Pakistan, Afganistan'a TTP çağrısını yineledi

Pakistan'ın "terör örgütleri listesinde yer alan Pakistan Talibanı'nın (TTP)" modern sofistike silahlara sahip olmasından ve bunları kullanmasından derin endişe duyduğunu vurgulayan Beluç, "TTP'nin oluşturduğu tehdit sebebiyle uluslararası toplum ortak hareket etmeli ve bu tehdidi etkisiz hale getirmek için ortak stratejiler geliştirilmeli. Bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Beluç, Afganistan makamlarından başta TTP olmak üzere terör gruplarına karşı etkili adımlar atmalarını beklediklerini vurguladı.

Hindistan'a suçlama

İslamabad'ın, Hindistan istihbarat kurumlarının "Pakistan içindeki terör unsurlarını ve terör faaliyetlerini desteklemesi ve finanse etmesinden" endişe duyduğunu belirten Beluç, "Yeni Delhi yönetimi tarafından desteklenen ve finanse edilen terör unsurlarının" karıştığı bir dizi somut kanıtlar bulunan vakaları kamuoyu ile yakında paylaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Pakistan İsrail Gazze Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Konya adayı kim oldu? İsmail Sonkaya, aday mı? Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak haram mı? Yılbaşı neden kutlanmaz? Diyanet bu konuda ne söylüyor? Yılbaşı kutlamak neden günah? Beşiktaş - Alanyaspor maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş - Alanyaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi var mı? Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Prag hangi ülkenin şehri, Prag nerede? Kilis'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi! Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Bugün HATAY'da, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli? Turgut Kazan hayatı ve biyografisi! Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı dinle! Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı sözleri ne? (Aynur Aydın - Herşeyimsin Beşiktaş) Ankaragücü - Hatayspor maçı CANLI izle! Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe - Galatasaray maçı oranları! Derbi oranları belli oldu mu, favori kim? JP Morgan Türkiye 2024 raporu! Stefan Weiler Türkiye hakkında ne dedi? Emekli indirim kartı nerelerde geçerli olacak, limiti var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title