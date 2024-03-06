Pakistan'da Sağanak Yağışlar Sonucu 36 Kişi Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 6 Mart (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışların neden olduğu olaylarda en az 36 kişinin öldüğünü ve 41 kişinin yaralandığını bildirdi.

NDMA tarafından yayımlanan durum raporunda, ölenler arasında 21 çocuğun da bulunduğu belirtildi. 27 kişinin hayatını kaybettiği ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaleti, aşırı yağışların neden olduğu olaylardan en çok etkilenen bölge oldu.

Ülkede ayrıca toplam 469 ev tamamen ya da kısmen yıkıldı ve şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 61 çiftlik hayvanı öldü.