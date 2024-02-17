Pakistan'da İmran Han'ın partisi seçim sonuçlarını protesto ediyor

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), 8 Şubat seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle ülke genelinde protesto gösterisi düzenliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, PTI, başkent İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde seçim sonuçlarını protesto etmek için destekçilerine çağrıda bulundu.

İslamabad'ın F-9 bölgesinde yer alan Fatma Cinnah Parkında toplanan yüzlerce PTI taraftarı, araç konvoyu oluşturarak, F-6 bölgesindeki Basın Kulübü önüne hareket etti.

Basın Kulübü önünde toplanan göstericiler seçim sonuçlarını protesto ederek, "PTI'nın oylarının çalındığını" iddia etti ve Seçim Komisyonu aleyhinde slogan attı.

Lahor'daki gösterilerde de 8 Şubat seçimlerinde PTI'dan milletvekilliği adaylığı için yarışan Selman Akram Raja, gözaltına alındı.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

Resmi sonuçlara göre, 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde PTI destekli bağımsız milletvekilleri Ulusal Meclis'te 92 sandalye kazandı. Ancak PTI, 177 sandalye kazandığını iddia ederek, Seçim Komisyonu'nu sonuçları değiştirmekle suçluyor.

"Seçimler manipüle edildi" açıklaması

Öte yandan, Ravalpindi kentinin üst düzey yöneticisi Liyakat Ali Çata, Ravalpindi Kriket Stadyumu dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "8 Şubat seçimlerinin kendi gözetiminde manipüle edildiğini" ifade etti.

Çata, Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja'nın ve bir Anayasa Mahkemesi yargıcının da seçimlerin manipüle edilmesine karıştığını savunarak, "Sahte mühürlerle 70-80 bin oy önde olan bağımsız milletvekillerinin kaybetmesini sağladık. Tüm bu haksızlığın sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

Son olarak Çata, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada ise Çata'nın iddiaları reddedildi.

Sonuçlar 11 Şubat'ta açıklanmıştı

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre, seçimleri, PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ikinci sırada tamamlamıştı.