Öztrak, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Öztrak, polis şiddetinin kabul edilemez olduğunu belirterek Filistin halkının mücadelesine destek veren Beşiktaşlıların yanında olduklarını söyledi.
(ANKARA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Beşiktaş'ın Gürcistan'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.
Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Batum'da Beşiktaş taraftarına yapılan müdahale ve polis şiddeti kabul edilemez. Filistin halkının mücadelesine destek veren Beşiktaşlılar görmeyen gözlere, duymayan kulaklara, mühürlü vicdanlara karşı insanlığın sesini yükseltti. Yanlarındayız!"
Kaynak: ANKA