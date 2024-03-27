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Özhaseki: Deprem bölgesinde 76 bin ev teslim edildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ???????deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin, "76 bin kadar evimizi bitirdik teslim ettik, bundan sonra da her ay 10 bin, 15 bin evi de vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Özhaseki, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sinop'ta, Erfelek ilçesini ziyaret etti.

Burada partisinin seçim koordinasyon merkezi önünde vatandaşlara hitap eden Özhaseki, ülkenin farklı kentlerinde AK Parti belediyelerinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bu belediyelerden bir tanesinin de Erfelek Belediyesi olduğunu vurgulayan Özhaseki, 31 Mart sonrası da Erfelek'te Belediye Başkanı Mehmet Uzun yönetiminin devam edeceğine gönülden inandığını belirtti.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatan Özhaseki, yerin altında şu anda da 500'den fazla hareketli fay hattı olduğunu dile getirdi.

Olması muhtemel yeni depremlere karşı dayanıklı kentler oluşturmaya devam ettiklerini anlatan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde 680 bin ev ve 170 bin iş yerinin yıkıldığını kaydetti.

Özhaseki, 14 milyon insanın depremden zarar gördüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Maddi zarar 100 milyar doların üstünde. Manevi zarar onu ölçecek bir alet daha hiç icat olmadı. Çok şükür büyük bir devletiz. Gerçekten büyük bir milletiz. Deprem sonrası Cumhurbaşkanımız gece ayakta, ben 810 belediyenin tamamını oraya gönderdim. Bakın Hatay Belediyesi CHP'li. En büyük belediyelerimizi oraya gönderdim. Neden bakın, başında CHP olabilir hiç önemli değil, vatandaşın o siyasi tercihi. Ama vatandaş bizim vatandaşımız, onlar bizim kardeşimiz, 250 binden fazla ev yıkılmış orada. Antakya yerle bir olmuş. Bizim en güçlü belediyelerimiz Konya, Kocaeli, Bursa, Denizli hepsini oraya gönderdim. 100'den fazla belediyeyi. Arkadaşlarımız aylarca çalıştılar. Ben de oralardaydım. Ama üzülerek söylüyorum ki birkaç tanesini tenzih ediyorum CHP'li belediyeler geldiler çalıştılar. Ama milyonlarca nüfusu olduğu halde oralara gidip hiç yardım etmeyenler de vardı. Sadece özel jetlerle geldiler selfi çekinip bırakıp gittiler. Onlarda deprem turistleri idi. Hiç önemli değil biz üzerimize düşeni yaptık. Bu zorluklar içerisinde büyük bir mücadele verdik. Elhamdülillah şimdi de da asrın dayanışmasına dönüştü."

"Binden fazla şantiyemiz var"

Özhaseki, deprem bölgesinde 110 bin kişilik bir işçi ordusunun çalışmaya devam ettiğini belirterek, 4 bin 333 köyde deprem nedeniyle hasar oluştuğunu söyledi.

Bu köylerde çelik evlerin yapılmaya devam ettiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"İhaleleri yapıldı, hepsi yapılmaya devam ediyor. 76 bin kadar evimizi bitirdik teslim ettik. Bundan sonra da her ay 10 bin, 15 bin evi de vermeye devam edeceğiz. Biz böyle gayret ederken arı gibi çalışırken bir saniye bile boş geçirmezken ana muhalefet başta olmak üzere yanındaki diğerleri hepsi bize laf atmaya devam ediyorlar. Geçenlerde biri çıkmış diyor ki 'Nerde bu evler, kime vermişler, deprem karnesi sıfır sıfır' diyor. Eline bir karne almış birisi. Öbürü diyor ki, 'Herhalde AKP'lilere verdiler.' Öbürü diyor ki 'Akrabalarına verdiler.' En sonunda dayanamadım dedim ki, diliniz kurusun ya, ne olur şu kirli dilinizi hiç değilse depremzedelerin üzerinden çekin. Bunu siyasete alet etmeyin. Görmek istiyorsanız binden fazla şantiye var vallahi billahi tek tek gezdireceğiz sizi. Gelin gezdireyim sizi. Tek tek gezdireceğim. Köy evlerine götürüp gezdireceğim. Bir tane akrabasına, eşine dostuna, torpille verdi desinler Türkiye'yi terk edeceğiz biz. Ama ne yazık ki dışarda böyle zehirli bir dil kullanılmaya devam ediliyor. Bunlarda bizi son derece üzüyor."

Yapılan algılara rağmen çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Özhaseki, "Emin olun ülkenin en ücra köşesindeki bir yere gidin orada da bir eserimiz var. Biz böyle kalkınacağız başka çaresi yok. Evet bir taraftan yeraltı örgütleri var, onlarla savaşacağız. PKK'lısı ile de İŞİD'i ile de FETÖ'sü ile de kavga edeceğiz ama bir taraftan da çalışacağız, gayret edeceğiz, yatırım üzerine yatırım yapacağız. Bu gaye ile zaten yoldayız. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Deprem Politika Güncel Haberler

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