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Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor

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Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, "Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor" kampanyası kapsamında toplanan gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri yüklü 22 tır, Gazze'ye uğurlandı.

Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende, yardımların Gazze halkının sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla gönderildiğini söyledi.

Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Uysal, şöyle konuştu:

"7 Ekim'den bu tarafa elimizden geldiği kadar kardeşlerimizin ayni ve nakdi yardımlarını Gazze'ye ulaştırmaya çalıştık. Bu konuda lider bir konumdayız. Bu filo organizasyonu ise diğer ülkelerden de erdemli insanların katılımıyla devam edecek. Bu yardımlar tek bir sefere mahsus değil. İnsanın ihtiyaç duyduğu hangi ihtiyaç malzemesi varsa onları ulaştırmaya çalışacağız. Buradan 6 tırı yüksek nitelikli gıda olmak üzere toplam 22 tırı bugün uğurluyoruz. Bunlardan 2 tırı battaniye ve insanları soğuktan koruyacak malzemeleri, 4 tırı çok nitelikli besleyici gıdaları, 16 tır ise çeşitli gıda ve ihtiyaç malzemelerini içermektedir."

Konuşmanın ardından tırlar, dualarla Gazze'ye uğurlandı. Kampanya kapsamında çocuklar da Gazzeli yaşıtlarına oyuncaklarını gönderdi.

Kaynak: AA / Güncel

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