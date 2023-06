Özgür Özel'den Meclis'te Can Atalay Çağrısı: "77 Bin Oy Almış Bir Arkadaşımız En Az Benim Kadar, En Az Abdullah Güler Kadar Burada Bu Görevi Hak...

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı hatırlatarak, "Bütün toplumsal davalarda bütün mağdur aileler kendisinden razı; bunu, bütün milletvekillerimiz rastgele o aileleri bir hatır sormak için arasalar Can’ın Aladağ aileleri için ne manaya geldiğini, Çorlu tren kazası aileleri için ne manaya geldiğini, Afyon patlaması aileleri için ne manaya geldiğini herkes teyit eder ve 77 bin oy almış bir arkadaşımız en az benim kadar, en az Abdullah Güler kadar burada bu görevi hak ediyor" dedi. Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, "Burada görev size düşüyor sayın Başkanım. Bundan önce hani söyledik, hadi o olabilir, hadi bu olabilir ama buradan sonra Can Atalay'ın hakkını, milletin hakkını, Meclisin hakkını, hukukunu korumak size düşüyor; yargının bu müdahalesine karşı Meclise düşüyor" sözleriyle çağrı yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı hatırlatarak, "Bütün toplumsal davalarda bütün mağdur aileler kendisinden razı; bunu, bütün milletvekillerimiz rastgele o aileleri bir hatır sormak için arasalar Can'ın Aladağ aileleri için ne manaya geldiğini, Çorlu tren kazası aileleri için ne manaya geldiğini, Afyon patlaması aileleri için ne manaya geldiğini herkes teyit eder ve 77 bin oy almış bir arkadaşımız en az benim kadar, en az Abdullah Güler kadar burada bu görevi hak ediyor" dedi. Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, "Burada görev size düşüyor sayın Başkanım. Bundan önce hani söyledik, hadi o olabilir, hadi bu olabilir ama buradan sonra Can Atalay'ın hakkını, milletin hakkını, Meclisin hakkını, hukukunu korumak size düşüyor; yargının bu müdahalesine karşı Meclise düşüyor" sözleriyle çağrı yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık Divanı, Meclis Başkanvekilleri, katip üyeler, ihtisas komisyonlarının üyeleri, idari amirler belirlendi. Son olarak Numan Kurtulmuş'un yönettiği bugünkü birleşimde Grup Başkanları ve Başkanvekillerine söz verildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a şöyle seslendi:

"Sizinle ilgili beklediğimiz adil yönetimi sayın Başkanvekilleri için de bekliyoruz ve bütün Meclis'in bunu beklemesi en doğal hakkı. Meclis idare amirlerimize parlamentoda, bu zeminde çok görev düşmemesini istiyoruz çünkü tansiyon yükseldiği zamanlarda davet ediyorsunuz ama ayrı ayrı alacakları görevlerde kendilerine başarılar diliyoruz. Divan katiplerimizin yine sayarken, bakarken, sizleri yönlendirirken en adil şekilde davranacaklarına inanıyoruz. Sayın Başkanım, tabii, bu vakitten sonra özel oturumlar dışında sizin çok nadir oturum yöneteceğinizi biliyoruz ve belli bir süre sizin Genel Kurula Başkanlık etmeyeceğinizi düşünerek."

"YARGITAY CEVAP VERMEYEREK YARGININ YASAMAYA MÜDAHALESİ NOKTASINDA BİR AKTİVİZM İÇİNDE"

Özel, halen tutuklu olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı hatırlatarak şunları söyledi:

"Milletin verdiği vekaleti getirmek için milletin iradesiyle seçilen milletvekillerimiz buradalar ancak bir arkadaşımız yok. Bu noktada, sayın Devlet Bahçeli, ismini katip üyeye okuttu yani millet görev verdi, mazbata alındı, Meclis Başkanı millet adına yemine çağırdı ama Can Atalay gelip yemin edemedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda daha geçen dönem verdiği örnek kararlar mevcutken, Can yapmış olduğu başvuruda seçilme hakkını kullanmış, milletin vekaleti hakkını almışken Yargıtay Can'ın avukatlarının yapmış olduğu başvuruya cevap vermeyerek yargının yasamaya müdahalesi noktasında bir aktivizm içinde.

"EN AZ BENİM KADAR, EN AZ ABDULLAH GÜLER KADAR BURADA BU GÖREVİ HAK EDİYOR"

Ben kişisel olarak Can Atalay'ı Soma davasında o 301 ailenin haklarını bilabedel ararken hepsinin kendinden razı oldukları bir avukat olarak tanıyorum. Bütün toplumsal davalarda bütün mağdur aileler kendisinden razı; bunu, bütün milletvekillerimiz rastgele o aileleri bir hatır sormak için arasalar Can'ın Aladağ aileleri için ne manaya geldiğini, Çorlu tren kazası aileleri için ne manaya geldiğini, Afyon patlaması aileleri için ne manaya geldiğini herkes teyit eder ve 77 bin oy almış bir arkadaşımız en az benim kadar, en az Abdullah Güler kadar burada bu görevi hak ediyor. Özgürlüğü sınırlanıp hapishaneye yollanmış arkadaşımıza Anayasa Mahkemesi'nin verdiği emsal karar ortada, Enis Berberoğlu konusunda vermiş olduğu karar ortada ve mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına direnmesine rağmen 2'nci kararla uymaya zorlama konusundaki kararı ortada. Seçildi, henüz tutuklu, suçu kesinleşmedi; yargılama duracak, Meclis'e yollanacak.

KURTULMUŞ'A SESLENDİ: "CAN ATALAY'IN, MİLLETİN, MECLİS'İN HAKKINI, HUKUKUNU KORUMAK SİZE DÜŞÜYOR"

Burada görev size düşüyor sayın Başkanım. Bundan önce hani söyledik, hadi o olabilir, hadi bu olabilir ama buradan sonra Can Atalay'ın hakkını, milletin hakkını, Meclis'in hakkını, hukukunu korumak size düşüyor; yargının bu müdahalesine karşı Meclis'e düşüyor. En kısa sürede burada inisiyatif almanızı ve arkadaşımızın buraya gönderilmesini, yeminini ve milletvekilliği görevini yapmasını sağlamanızı bekliyoruz. Bunu Can'a özel yapmıyoruz; MHP milletvekili hapishanedeyken bunu aynen söyledik, iki milletvekilimiz için söyledik, Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekilleri için her seferinde söyledik, aynı durumda Can için de söylüyoruz. Bu noktada sizden inisiyatif almanızı ve bu makamın, üstlenmiş olduğunuz bu zorlu görevin gereğini yapmanızı bekliyoruz."

GÜLER: "İNŞALLAH BAŞARILI HİZMETLER VERİRLER"

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ben de 28'inci Yasama Dönemi içerisinde görev yapacak Başkanlık Divanına, Meclis Başkanvekillerine, katip üyelerimize ve idare amirlerimize başarılar diliyorum. Önümüzdeki dönemde kaliteli bir yasama dönemi içerisinde üstlenmiş oldukları bu görevlerinde destek ve Rabbimden yardım niyaz ediyorum, inşallah başarılı hizmetler verirler. ve yine aynı şekilde, toplamda 19 tane komisyonumuzda görev yapacak milletvekili arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah komisyon çalışmalarının da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 28'inci Dönem'e ilişkin, "Ben de mevkidaşlarım gibi Başkanlık Divanına seçilmiş olan yeni Başkanlık Divanı üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de "Bu ihtisas komisyonlarında, inşallah, 28'inci Dönemde memleketimiz, milletimiz için çok hayırlı, faydalı düzenlemelerin görüşülmesini temenni ediyoruz" dedi.

"UMARIM, GERÇEKTEN UZLAŞMACI VE KAPSAYICI BİR TUTUMLA BU MECLİSTE, HEP BİRLİKTE, ORTAK AKLIN GELİŞTİREBİLDİĞİ BİR ÇALIŞMA DÖNEMİNİ YAŞAYABİLİRİZ"

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, "Öncelikle size görevinizde tekrar başarılar diliyorum. Umarım, gerçekten uzlaşmacı ve kapsayıcı bir tutumla bu Mecliste, hep birlikte, ortak aklın geliştirebildiği bir çalışma dönemini yaşayabiliriz" diye seslendi.

OLUÇ: "ELBETTE Kİ ARAMIZDA TARTIŞMALAR OLUR AMA BU TARTIŞMALARI MAKUL BİR DÜZEYDE SÜRDÜRMEK HEPİMİZİN ÇIKARINADIR"

Başkanlık Divanı, ihtisas komisyonlarına seçilen vekilleri tebrik eden Oluç, "Geçmiş dönem komisyonlarda çok zaaflar yaşanmıştı, umarız bu dönem ihtisas komisyonları gerçekten ihtisas komisyonları gibi çalışır, Meclis'in yasa yapması konusunda iradesini daha güçlü bir şekilde ortaya koyar ve hep birlikte bu çalışmayı sürdürebiliriz. Elbette ki aramızda tartışmalar olur ama bu tartışmaları makul bir düzeyde sürdürmek hepimizin çıkarınadır ve toplumun da çıkarınadır" dedi.

"BİR AN EVVEL MECLİSE GELİP YEMİN ETMESİNİN SAĞLANMASI GEREKİR"

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hala Meclis'e gelemediğini ve yemin ederek göreve başlayamadığını anımsatan Oluç, şöyle konuştu:

"Biraz evvel Sayın Özel'in değindiği nokta. Seçim yapıldı ve bir irade ortaya çıktı, millet iradesi ortaya çıktı. Beğeniriz beğenmeyiz, eleştiririz eleştirmeyiz ayrı bir şey ama bütün milletvekillerinin haklarını korumak Meclis'in ve milletvekillerinin itibarını sağlamak esas itibarıyla Meclis Başkanlığının görevidir. Bu konuda geçmişte çok örnek yaşandı, farklı örneklerde görüldü, ama Can Atalay'ın milletvekili seçildiğini, mazbatasını aldığını ve Meclis'in çeşitli toplantılarında adının dile getirildiği bir durumda kendisinin hala cezaevinden çıkarılmamış olmasının yanlış bir tutum olduğunu söylüyoruz ve bir an evvel Meclis'e gelip yemin etmesinin sağlanması gerekir."