ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Geçen yıl trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında 152,9 milyar lira tazminat ödendi

Trafik sigortasında ödenen tazminat tutarı 91 milyar 70 milyon 835 bin 499 lira ve ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyon 503 bin 964 oldu

(Bahar Yakar/İstanbul)

2- Stratejik ürün kenevirde hem üretim hem verimlilik artıyor

Kenevir tohumu üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 70 artışla 327 tondan 556 tona ulaştı

Geçen yıl kenevir lifi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 238,7 artışla 1216 tona çıktı

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Genç MÜSİAD çatısı altında yapılan işbirliklerin toplam hacmi 426 milyon lirayı geçti

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta:

"Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve çeşitli Avrupa ülkeleri olmak üzere toplamda 40 şube ve temsilciliğe sahibiz"

"Genç yetenekleri, melek yatırımcılarla buluşturarak iş fikirlerini somut, sürdürülebilir girişimlere dönüştürmeleri için destekleyeceğiz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Mesaj veya e-posta yoluyla gelen rezervasyon linkleri kullanıcıyı tuzağa düşürebiliyor

Bilişim Haftası'nı kapsayan 1-7 Mayıs döneminde bilişim okuryazarlığını artırma hedefiyle çeşitli çalışmalar yapılırken çevrim içi alışverişler konusunda da tüketicilere uyarılarda bulunuldu

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Altınsaat: "Vatandaşlar, özellikle e-posta veya WhatsApp kanalıyla kendilerine gelen hatırlatma veya reklam linklerine doğrudan bu kanallar üzerinden gitmemeli, kendi internet tarayıcısındaki adres satırını kullanmalı"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- IFRC, temel ihtiyaçların karşılanmadığı Gazze'deki durumun "saatler geçtikçe" kötüleştiğini bildirdi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Sözcüsü Tommaso Della Longa:

"Hastaneler ve kliniklerdeki tıbbi ekipman yüzdesi hızla azalıyor. Artık çalışmayan veya zar zor çalışan ortopedik cihazlar var. Artık durum, aylar geçtikçe değil, saatler geçtikçe kötüye gidiyor"

"İnsanlar acı çekiyor, kimsenin güvenliğinin olmadığını, temel ihtiyaçların karşılanmadığını biliyoruz. Bizim için çok moral bozucu ama en önemlisi Gazze halkı için katlanılabilir değil. Bu, elbette kabul edilemez"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

6- Filistin asıllı Fransız milletvekili, Avrupa'nın İsrail'in soykırımı karşısındaki tutumunu eleştirdi:

"Pasif davranan Avrupa ülkeleri İsrail'in soykırımına ortak oluyor"

(Selen Valente/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Trump, Hollywood'un gücünü tarifelerle geri kazanma peşinde

Film sektörüne yönelik vergi teşvikleri ve düşük işçilik maliyetleri nedeniyle film yapımları diğer ülkelere kayarken ABD'de son dönemde film üretimindeki düşüş dikkati çekiyor

Dünya genelinde film üretiminde Hindistan, Çin ve Japonya ilk sırada yer alıyor

(Ata Ufuk Şeker-Dilara Zengin/Brüksel-Washington)

8- Suriye'de devrimin notalarıyla sanatseverleri büyüleyen kadın korosu: Gardenia

Koro şefi Safana Bakli: "Şimdi istediğimiz şeyi söyleyebiliyoruz, istediğimiz şarkıyı okuyabiliyoruz. Kendimizi daha hafif hissediyoruz"

Piyanist Yasemin Selame: "(Esed sonrası) İlk konserimizde çok garip bir duygu içerisindeydik. Kalbimize dokunan bir histi. Devrim bayraklarını ve insanların bununla etkileşmesini görünce kendimi rüyadaymış gibi hissettim"

(Ethem Emre Özcan-Ahmet Karaahmet/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Geçen yıl dünyada elektrik üretiminin yüzde 41'i yenilenebilir ve nükleer enerjiden karşılandı

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Aliaksei Patonia:

"Öngörülebilir gelecekte nükleer enerjinin öneminin artması muhtemel"

"2024'te dünyada 2,1 trilyon dolarlık rekorla temiz enerjiye yatırım yapıldı"

(Başak Erkalan/Ankara)

10- İstanbul'daki 6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'si boşaldı

İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan ön raporda, depremin ve sonrasındaki artçı sarsıntıların büyük enerji boşalmasına yol açmadığı, 1766'dan beri biriken enerjinin yüzde 88'inin hala mevcut olduğu tespiti yer aldı

Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak: "Fayın yalnızca küçük bölümünde yaklaşık 30 santimetrelik bir hareket yaşandı. Halbuki aynı bölgede 3,7 metrelik bir gerilim birikmiş durumda. Bu, büyük depremin habercisi değil ama 'Stres boşaldı.' demek de yanlış. Fayın büyük kısmı hala yerinde duruyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Çocuklar ve gençlerde yaygınlaşan dijital bağımlılık ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Dr. Eren Murat Dinçer: "2025 yılında yapılan bir araştırma, gençlerin sosyal medyayı yoğun şekilde kullanmasının ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını gösteriyor. Benzer şekilde, uyku düzeni bozuluyor, dikkat süreleri kısalıyor ve genel psikolojik iyilik hali düşüyor"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak: "En az 7-8 saat uyku uyumalı bir çocuk. Ayrıca mutlaka arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri olmalı. Yüz yüze ilişkileri olmalı. Ailesiyle, akrabalarıyla, tanıdıklarıyla sosyal ilişkilerine zaman ayırıyor olmalı. Çocuk bunları dengeli bir şekilde yapıyorsa, bilgisayar oyunlarına zaman ayırabilir"

(Zeynep Rakipoğlu-Fatma Nur Duman Arı/İstanbul)

12- Ergin Ataman, taraftarlarının tepkisi nedeniyle Anadolu Efes'e kırgın değil

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'i eleyerek Dörtlü Final'e kalan Yunan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ataman:

"Anadolu Efes, ailemin bir parçası. Kulübe karşı hiçbir kırgınlığım olamaz. Hiç kimse yaptıklarımızı bozamaz"

"Cedi Osman için yapılanlara çok üzüldüm. Taraftar bazında spor ve basketbol kültürümüzün biraz daha gelişmesine ihtiyacımız var"

"Geçen yıl da (Dörtlü Final'de) yarı finali Fenerbahçe ile oynamıştık. Bu da benim için bir kader, kısmet. Kazanmak için her şeyi yapacağız"

(Ercan Çakar-Emre Doğan/Atina) (Görüntülü)

13- Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneği sürdürmenin peşinde

Süper Lig'de son 17 sezonda takımlar, Türk teknik direktörlerle şampiyonluğa ulaştı

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-07 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Brezilyalı Zico oldu

(Emrah Oktay/İstanbul)

14- Harry Kane, gol rekorlarını şampiyonlukla taçlandırdı

Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından 2023'te Almanya'nın "kupa canavarı" Bayern Münih'e transfer olan İngiliz golcü futbolcu Kane, bu sene kupa hasretine son verdi

Tottenham'da 435 maçta 280 gol, Bayern Münih'te 89 karşılaşmada 80 gol ve İngiltere Milli Takımı'nda 105 müsabakada 71 gol atan Kane, etkileyici performansının yanına Bundesliga şampiyonluğu ekledi

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul) (Grafikli)

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