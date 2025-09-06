ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- TÜBİTAK, uzaydan kuantuma hassas teknolojiler konusunda Ufuk Avrupa ülkeleriyle çalışacak

TÜBİTAK-Ufuk Avrupa Ülkeleri Hassas Teknolojiler 2025 Çağrısı ile Türkiye ile Ufuk Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğine dayalı AR-GE projeleri aracılığıyla bilimsel ve teknolojik işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor

2- Toplam 122 bin 750 tohum örneği gen bankalarında korunuyor

İzmir'deki Ulusal Tohum Gen Bankasında 3 bin 99 türe ait 59 bin 150, Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankasında da 1402 türe ait 63 bin 600 tohum örneği koruma altında bulunuyor

Bu yıl itibarıyla toplam 49 yerel çeşit tescil altına alındı

3- Türkiye'de akıllı ulaşım haberleşmesi için yeni teknoloji adımı

ULAK Haberleşme, kendi mühendisleri tarafından geliştirilen yerli Yol Kenarı Ünitesi ile LEO uyduları simülatörü üzerinden ilk kez canlı bağlantı gerçekleştirdi

Yol Kenarı Ünitesi, karasal bağlantının bulunmadığı bir senaryoda doğrudan uydu bağlantısı kurarak yüksek veri hızı ve düşük hata oranı ile haberleşme sağladı, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında dünya ile eş zamanlı en yenilikçi uygulamalardan birine imza atıldı

4- Türkiye'den çıkan "Drone Barınağı" teknoloji yarışmasında birinci oldu

AIROBOS, EDGE Group'un düzenlediği ve dünya genelinde 100'ün üzerinde girişimin katıldığı yarışmada, değerlendirmeye alınan 38 proje arasından "Drone Barınağı" çözümü ile birincilik ödülünü kazandı

Otonom uçuş sistemleriyle görüntü işleme ve yapay zeka yeteneklerinin birleştiği "Drone Barınağı" ile gerçek zamanlı olarak olağan dışı durumlar tespit ediyor ve kullanıcı anında bilgilendiriliyor

5- Şehirlerdeki hava kirliliğiyle mücadelede eylem planları önem taşıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Eylem planları, yerel sorunlara ve kaynaklara özel çözümler sunarak şehirlerdeki hava kirliliğini azaltmayı hedefliyor"

"Yerel yönetimler, planlarla toplu taşıma ağlarını güçlendirmeye, insanları özel araçlar yerine otobüs, metro veya tramvay gibi daha çevreci seçeneklere yönlendirmeye çalışıyor"

6- Müze ve ören yerleri ziyaretlerinden 5 yılda 9,4 milyar lira gelir elde edildi

Kovid-19 salgınının seyahatler üzerindeki etkilerine rağmen 2020-2024 döneminde müze ve ören yerleri ziyaretlerinden sağlanan gelir 9 milyar lirayı aştı

Aynı dönemde satılan "MüzeKart" sayısı ise 15 milyon 667 bin 7 oldu

7- Kadın girişimciler e-ticaretle küresel pazarlara ulaşıyor

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu:

"Kadınların evden başlattıkları girişimler, mikro ölçekte doğup makro düzeyde ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan bir hareket alanı oluşturuyor"

-ETİD Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tanır:

"Evden üretim yaparak ekonomik hayattaki rolünü güçlendiren kadınlar, e-ticaret sayesinde yalnızca yerelde değil ülke hatta global çapta müşterilerine kolayca ulaşma imkanı yakalıyor"

8- YEKA yarışmaları 3,3 milyar dolarlık yatırım getirecek

Kasım ve aralıkta yapılacak YEKA yarışmalarıyla 12 şehirde toplam 2 bin megavat rüzgar ve güneş kapasitesi tahsis edilecek

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı:

-"Önümüzdeki 5 yılda düzenlenecek YEKA ihale takvimlerinin şimdiden belli olması çok önemli. Sanayicilerimizin uzun vadeli plan yapabilmelerine ciddi anlamda yardımcı olacaktır"

9- Sosyologlar Prof. Dr. Şerif Mardin'in öncü çalışmalarını anlattı

Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Yıldırım:

"Şerif Mardin, sosyoloji konusunda bizim daha esnek düşünmemize yol açtı. İdeolojik kalıplarımızı yıkarak daha bilimsel, daha objektif kendimize, tarihimize, toplumsal değişimimize ve Türk modernleşmesine bakmamızı sağladı. Bu konuda aslında yeni kuşak sosyologlara öncülük etti"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın:

"Eserlere baktığımız zaman da propagandist bir şekilde değil tam tersine bir ilim adamının entelektüel ufkunu ve dertlerini yansıtan yönleri olduğunu görüyoruz. Bu anlamda örnekliği dolayısıyla kendisini rahmetle anıyorum"

10- İstanbul'da motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye "olası kastla öldürme"den ceza istemi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, motosikletli 27 yaşındaki Cuma Baturhan Yıldızturan'ın servis aracının çarpması sonucu ölmesine ilişkin soruşturmada şüpheli Yiğit İsmail Göç hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı

Fezlekeden:

"(Şüphelinin) Öngörülebilir neticeyi kabullenip meydana gelmesine kayıtsız kalarak hareketini sürdürdüğü ve eylemini olası kastla gerçekleştirdiğinin kabulünün gerektiği, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Yiğit İsmail Göç'ün üzerine atılı 'olası kastla öldürme' suçundan kamu davası açmaya yeterli şüphe yoğunluğuna ulaşılmıştır"

11- Sıcak havalar varis şikayetlerini arttırdı

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlknur Günaydın:

"Sıcağın varis hastalarındaki olumsuz etkileri nedeniyle yaz aylarında hastaların şikayetlerinde artış olmaktadır, poliklinik ve acil servislere başvuru sayılarında belirgin artışlar görülmektedir"

"Hastalarımıza, dinlenme periyotlarında ayaklarını yukarı kaldırmalarını, otururken ayaklarını yüksek seviyede tutmalarını, fırsat buldukça ayaklarına soğuk duş, soğuk su tatbiki uygulamalarını önermekteyiz"

12- Fransa'da siyasi istikrarsızlık borç krizini tetikliyor

Başbakan François Bayrou'nun güven oylaması kararı sonrası artan siyasi belirsizlik bankaların hisselerinde düşüşe yol açtı

13- Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odakladı

Geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken ABD Merkez Bankasının yol haritasına yönelik netliğin artması için bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek

İstihdam verileri sonrası Fed'in yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimali artarken Fed'in bu ay 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu

Yurt içinde TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylülde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor

14- A Milli Futbol Takımı 643. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 355'i resmi, 287'si özel toplam 642 karşılaşma oynayıp biri hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik, 240 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 25'inci maçını oynayacak

15- Türkiye'nin İspanya'ya tek galibiyeti 71 yıl önce

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme grubunda yarınki rakibi İspanya karşısında tarihte tek galibiyetini 1954'te aldı

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 11 maçtan 6'sını İspanya, birini Türkiye kazandı

Ay-yıldızlı ekip, 8 maçtır kazanamadığı İspanya'ya son 7 maçta ise 1 gol atabildi

16- Aykut Kocaman'dan Saran'ın futbol şube sorumluluğu teklifine olumsuz yanıt

Tecrübeli teknik adam:

"Son dönemde tartışılan başlıklar nedeniyle vurgulamam gerekir ki ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali, bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir"

"Henüz vermediğim bir bırakma kararı (teknik direktörlük) üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim"

