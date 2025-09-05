ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Gümrüklerde ticareti kolaylaştıracak yeni teknolojik hamleler yolda

Ticaret Bakanlığı, üzerinde çalıştığı İç Gümrük Saha Takip Programı ile gümrük sahalarındaki araç giriş ve çıkışlarının takibi ve işlemlerinde etkinliği daha da artıracak

Yapay zekanın gümrük tarife tespitinde kullanılması için proje analiz çalışmalarına hız verildi

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- ALTAY Tankı'nın seri üretimini ilk kez Anadolu Ajansı görüntüledi

BMC'nin Ankara'da faaliyete geçen üretim üssünde ALTAY Tankı'nın seri üretimi başladı, tesisin resmi açılışında ilk teslimat gerçekleştirilecek

Tanka entegre edilen yerli BATU güç grubunun geliştirilmesi ve testlerine yönelik çalışmalar sürüyor

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı:

"Ülkemizin 100 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ALTAY tankımızda seri üretime başladık. Büyük bir tören olacak. Yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Gazze ve Ukrayna'daki durumu AA'ya değerlendirdi:

"Maalesef şimdiye kadar gördük ki ahlaki tavır ve açıklamalar, Filistin'de sivil halkın yıkımı ve acı çekmesi dışında hiçbir askeri hedefi olmayan bu İsrail saldırısını durduramayacak. Avrupa Birliği'nin harekete geçme zamanı geldi"

"Mevkidaşım Türkiye Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile temas halindeyim ve Gazze'deki durumun nasıl iyileştirilebileceği konusunda sık sık konuşuyoruz"

(Şenhan Bolelli/Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AR-GE'ye dolaylı yoldan 5 yılda 213,5 milyar lira destek

2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda, dolaylı AR-GE teşviki toplam 213 milyar 541 milyon lira olarak hesaplandı

En çok teşvik, 116 milyar 231 milyon lirayla kurumlar vergisi üzerinden sağlandı

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları ikinci çeyrekte 858 milyon dolara ulaştı

???????- 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey:

"Yazılım (SaaS) dikeyi, düşük maliyetli ölçeklenebilirliği ve global pazara hızlı açılabilme potansiyeli sayesinde işlem adedi açısından öne çıktı"

"2024'ün ikinci çeyreğinde yabancı yatırımcılar toplam hacmin yüzde 65'ini oluştururken, 2025'in ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 97'ye çıktı. Bu artış, Türkiye girişim ekosistemine yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin güçlendiğinin net bir göstergesi"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

6- Türkiye un ihracatındaki liderliğini 11. sezona taşıyacak

???????- Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy:

"Türkiye, 2014-2015 sezonundan itibaren dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi. 11. sezonda da Türkiye'nin dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi olmasını bekliyoruz, daha doğrusu eminiz"

"Türkiye, Avrasya bölgesinin kalbinde bu bölgeler arasında köprü görevi görüyor. Türkiye hem kendi buğday üretimiyle hem güçlü un sanayisiyle, un ihracatıyla bu tedarik zincirinde görevini yerine getiriyor"

(Bahar Yakar-Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- GRAFİKLİ - Türkiye'de yılın 8 ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Yılın 8 ayında Türkiye'de marka bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmedi ve Renault bu dönemde toplamda 74 bin 139 satışla en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka oldu

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

8- Soykırım uzmanları İsrail'in Gazze'de bütün unsurlarıyla soykırım işlediği konusunda mutabık

New York Üniversitesi Abu Dabi'den Dr. Jinan Bastaki:

"Hiçbir devlet Gazze'deki durumu bilmediğini söyleyemez"

İngiltere Sussex Üniversitesinden emekli Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Profesör Martin Shaw:

"Her gün Filistinli sivilleri öldüren İsrail'in bombardımanını ve açlık politikasını durdurmak için uluslararası müdahale tertip edilmeli"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

9- Paris'in ünlü Bastille Meydanı'nda Gazze'de öldürülen Filistinli çocukların isimleri okunuyor

Eyleme katılan Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) sözcülerinden Pierre Stambul:

"İsrail Devleti'nin kasti olarak çocukları öldürmeye karar vermiş olması bir canilik, bir soykırım, insanlığa karşı suçtur ve hala bir nebze ahlakı olan insanların buna tepki vermesi gerekiyor"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Küresel Sumud Filosu'ndaki İrlandalı siyasetçi Murphy, İsrail'in durdurma girişimlerinin yasal olmadığını vurguladı:

"Bizim filomuz tamamen yasaldır, İsrail'in bizi durdurmaya yönelik her girişimi ise yasa dışıdır"

"Ben bunun Filistin halkının direnişiyle birlikte eninde sonunda başarılı olacağına inanıyorum. Sonunda özgür bir Filistin olacak"

(Dilara Karataş-Rabia Ali/Ankara)

11- BM, Türk aktivist Eygi'nin ölümü soruşturmasında sonuç alınamaması nedeniyle İsrail'i eleştirdi

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani:

"Ne yazık ki bu, İsrail yetkililerinin soruşturma başlattığı nadir vakalardan biri olmasına rağmen bunun sonucunu henüz göremedik"

"Şu anda orada bulunan gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistler, Gazze'de olup bitenler konusunda dünyanın gözleri ve kulaklarıdır. Ne yazık ki 7 Ekim 2023'ten bu yana 248 gazetecinin öldürüldüğünü gördük"

(Muhammed İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un Filistin mücadelesini babası sürdürüyor

Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti

Baba Mehmet Suat Eygi:

"Ayşenur'dan bu davayı bir bayrak gibi aldık biz, devam ettiriyoruz. Ömrümüz yettikçe, Ayşenur'un özlemini duyduğu Filistin olana kadar bu bayrağı taşıyacağız"

"(Küresel Sumud Filosu) Ayşenur hayatta olsaydı bugün oradaydı. Tutamamıştık, tutamazdık"

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- GRAFİKLİ - Orman yangınlarının bu yıl 4 milyon ton karbondioksit salımına yol açtığı değerlendiriliyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay:

"Ağaç türüne ve orman sıklığına göre ortalama bir hektar orman yandığında, kabaca 200-250 ton karbondioksit atmosfere salınıyor"

"Türkiye'de 1 hektar orman yılda yaklaşık 4 ton karbondioksiti atmosferden çekip depoluyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

14- "Denizlerin sessiz kahramanları" bu yıl 5 bin 423 kişiyi kurtardı

Fırtına, makine arızası, boğulma vakalarının yanı sıra kaza ve yangınlarda zamana karşı özveriyle çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde tatil sezonunun yaşandığı haziranda 763, temmuzda 1131, ağustosta ise 889 kişiyi sağ salim karaya çıkardı

Ekiplerin çalışması sonucunda 1 Ocak-31 Ağustos'ta 5 bin 423 kişi ile 114 tekne kurtarılırken, 108 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

(Mustafa Mert Karaca/İstanbul)

15- Futbol, basketbol ve voleybolda milli sevinç

A Milli Erkek Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci karşılaşmasında Sırbistan'ı, A Milli Kadın Voleybol Takımı da FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi mağlup etti

Futbolda 24 yıllık Dünya Kupası hasretini dindirmek isteyen milliler, basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finali, voleybolda ise Dünya Şampiyonası'nda finali hedefliyor

(Metin Arslancan/İstanbul)

16- A Milli Futbol Takımı, "uğurlu şehri" Konya'da 9. randevuya çıkacak

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 1'i özel toplam 8 maça çıkan ay-yıldızlılar, bu karşılaşmalardan 4'ünü kazandı, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı

A Milliler, 2024 Avrupa Şampiyonası bileti ile 2016 Avrupa Şampiyonası'na direkt katılımı da 42 bin kişilik stadyumda elde etti

(Savaş Güler/Konya)

