ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- İlk defa uygulanacak Gelir Tamamlayıcı Destek Programı bu yıl başlayacak

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile geliri belirli eşik değerin altında olan hanelere gıda, kira ve ısınma gibi yardımlar yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Hazine ve Maliye bakanlıkları yardımlar ve gelirler üzerinde inceleme gerçekleştiriyor

(Kemal Karadağ/TBMM)

2- AA'nın "6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Türkiye'nin deprem bölgesi için sağladığı dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı

(Mert Davut/Ankara)

Depremden etkilenen illerin ihracatında toparlanma devam ediyor

(Mert Davut/Ankara)

Depremlerin yıktığı Hatay'ın 3 yıl önceki hali ve yeniden inşası aynı karelerde

(Lale Köklü-Koray Kılıç/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Hatay'da yeniden inşa edilen Uzun Çarşı'daki iş yerlerinin teslimi nisanda başlayacak

(Mehmet Bayrak/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Enkazdan çıkan kız kardeşler, babaları gibi arama kurtarma gönüllüsü oldu

(Rauf Maltaş/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye, eğitim teknolojileri alanında küresel oyuncu çıkarmayı hedefliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı: "Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'yle amacımız, Türkiye'de eğitim teknolojileri alanında yetenekli gençlerimizi keşfetmek, başarılı girişimlerimizi desteklemek ve savunma sanayisinde olduğu gibi ilerleyen dönemde güçlü bir oyuncu olarak küresel markalar çıkarmak"

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil: "Eğitim teknolojileri, savunma sanayisi gibi ülkemizin çok önemli atılım yaptığı, dost ve müttefik ülkelerimizden de çok ciddi talep aldığı bir alan"

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Atatürk'ün "soyağacı" ve az bilinen fotoğrafları albümde toplandı

Atatürk Araştırma Merkezi "Fotoğraflarla Atatürk Bir Ömür, Bir Cumhuriyet" adlı albüm formatındaki kitabında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen 350 fotoğrafını tarihsel açıklamalarıyla okuyucuyla buluşturdu

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç: "Albüm, Atamızın kendi ailesinden, hatta kendi varlığından dahi vazgeçerek her şeyini, tümüyle, tüm gücünü, tüm varlığını vatanına, milletine vakfettiğini bize çok bariz bir şekilde gösteriyor"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Umman'daki "OMNEX 2026" etkinliği Türk ürünlerine ilgiyi artırdı

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak: "Fuarla, Türk firmalarının yapmış olduğu ürünlere yönelik bölgede ciddi talep olduğu ortaya çıktı. Bunları çeşitlendirerek farklı sektörlere yaymak gerekiyor"

DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete: "Yakın tarihte Umman, Hindistan'la bir serbest ticaret anlaşması yaptı, burası Hindistan'a yapacağımız ihracatta üretim üssü olarak kullanabileceğimiz bir lokasyon"

(Serhat Tutak/Maskat)

6- AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu:

"AB ve Türkiye arasındaki daha güçlü ortaklıklar hepimizin kazancına olur. AB ve Türkiye'yi ayıranlardan çok daha fazla birleştiren unsurlar var. Bunun üzerinde gerçekten çalışmalıyız. Ekonomilerimiz birbirine çok bağımlı"

"Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye geri dönmesinden de çok mutluyum. Ankara ziyaretim sırasında her biri 100 milyon avro değerinde iki proje imzalayacağız. Bu, Avrupa Yatırım Bankası'nın yeniden faaliyete başlaması anlamına geliyor"

(Ata Ufuk Şeker-Selen Valente/Brüksel)

7- Otomotiv endüstrisi ihracatta gaz kesmiyor

Geçen ay 3 milyar 61,7 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü ocak ayları itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Sektörün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 17,4 olarak hesaplandı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

8- Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

AK Parti milletvekillerince hazırlanan kanun teklifinin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor

(Kemal Karadağ/TBMM)

9- ECB'nin kararlarında avrodaki hareketlerin belirleyici olabileceği tahmin ediliyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: "ECB yetkilileri aralık ayında bir risk senaryosu yayınladı ve bu senaryoda avronun dolara karşı 1,25 seviyesine yükselmesinin enflasyonu 0,2 puan azaltacağını hesapladılar. Bu seviyeyi görürsek, faiz indirimine yönelik baskının tekrar büyük ölçüde artacağını tahmin ediyorum. Ancak henüz o noktada değiliz"

Natixis Avrupa Makroaraştırma Bakanı Başkanı Alain Durre: "ECB'nin faiz indirimi düşünmesi için sadece istikrarlı bir şekilde güçlenen bir avro ve önemli ölçüde düşük enerji fiyatlarının birleşimi gerekli olacaktır"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Belçika hükümeti İsrail'e karşı açıkladığı yaptırımların uygulanmasını geciktirmekle eleştiriliyor

"11.11.11" isimli STK'nin Orta Doğu Koordinatörü Willem Staes:

"Hükümetteki birçok farklı bakan ve siyasi parti, anlaşmayı somut şekilde hayata geçirmek konusunda gerçekten ayak sürüyor. Bence vardığımız sonuç, bunun teknik sebeplerden değil, bazı partilerin hükümetin üzerinde anlaştığı şeyleri yerine getirmedeki siyasi irade eksikliğiyle ilgili olduğudur"

(İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu/İstanbul)

11- UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, hizmetlerin devam edebilmesi için mali destek çağrısı yaptı:

"2025'te zaten aldığımız bir dizi tasarruf önlemine rağmen, geçtiğimiz hafta, bu yıl için sağlık ve eğitim hizmetlerini yüzde 20 azaltma kararı almak zorunda kaldım"

"Bu, örneğin, okula beş gün yerine dört gün gidileceği, sağlık kliniğimizin haftada 40 saat yerine 32 saat açık olacağı anlamına geliyor. Ancak üye devletler harekete geçerse bu karar her an geri alınabilir"

(Selen Valente Rasquinho/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Dünya ve Türkiye 2026'ya aşırı hava olaylarının etkisi altında başladı

Ocak ayının son haftasında Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan kar fırtınası, ABD ve Kanada'nın geniş kesimlerinde hayatı durma noktasına getirirken can kayıplarına, yüz binlerce haneyi karanlıkta bırakan elektrik kesintilerine ve çok sayıda uçuşun iptal edilmesine neden oldu

Türkiye'de sağanak, fırtına ve hortumun vurduğu Kaş ve Manavgat'ta gündelik hayat olumsuz etkilenirken, geçim kaynağı olan zeytin ve badem ağaçları büyük zarar gördü

(Zeynep Özturhan/İstanbul)

13- Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları ramazan ayı boyunca fiyatları sabitledi

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis: "Vatandaşlarımızın alım gücünü desteklemek ve fiyat dengesini oturtabilmek için özellikle ramazan ayında bu durum devam ediyor. Tüm bunlara bağlı olarak 5 aylık bir fiyat sabitleme gerçekleştirmiş oluyoruz"

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Karadağ: "Diğer aylardan farklı olmadan ve hatta en uygun şekilde vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız"

AYTOP Gıda Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çobanoğlu: "Kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve kuru üzüm gibi ürünlerde fiyatları sabitledik"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

14- Junior Olaitan, Beşiktaş tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp tarihinin 196. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti

Olaitan, Ocak 2022'de Benin ekiplerinden Ayema'dan Fransa'nın Niort takımına transfer olarak Avrupa'ya adım attı

Milli formayı A takım seviyesinde 38 kez giyen Olaitan, 5 kez gol sevinci yaşadı

(Metin Arslancan/İstanbul)

15- Kış olimpiyatlarının madalya rekortmeni Marit Björgen

Norveçli kayakçı Marit Björgen, 8'i altın 15 madalyayla kış olimpiyatlarının en başarılı sporcusu ünvanını elinde tutuyor

Biatlonda Norveçli Björndalen 14 ve sürat pateninde Hollandalı Wüst 13 madalyayla kış olimpiyatlarının en çok madalya kazanan isimleri listesinde ilk 3'te yer aldı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

16- İlk kez olimpiyatlara giden Muhammed Ali'nin hedefi kayakla atlamada Türkiye'yi gururlandırmak

Milli sporcu Muhammed Ali Bedir: "Ülkemizi en prestijli yarışta temsil edeceğiz. Umarım en güzel dereceyi elde edip şehrimizi ve ülkemizi gururlandırırız"

"(Fatih Arda İpcioğlu ile) Şu anda dünyanın en iyi 50 sporcusu arasındayız"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

