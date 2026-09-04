Ekonomi, siyaset ve sporda günün öne çıkan gelişmeleri

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 8 ayda 1 trilyon lirayı aştı

Türk lirasıyla, ocak-ağustos döneminde 256 milyar 711 milyon liralık ihracat ve 794 milyar 644 milyon liralık ithalat yapıldı

(Serhat Tutak/Ankara)

2- THY dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur:

"Bugüne kadar hiçbir hava yolu markası ilk 100'e giremedi. Hacim odaklı büyümenin yanı sıra değer odaklı büyümeye ağırlık vereceğiz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Kırmızı et sektöründe sığır karkasının pazar fiyatı sıcak ağırlığa göre belirlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik taslağına göre, karkas pazar fiyatlarının belirlenmesinde soğuk yerine sıcak ağırlığın esas alınmasıyla hesaplama ve ödeme işlemlerinde fire kesintisinin önüne geçilmesi, sektörde uygulama birliği sağlanması hedefleniyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince: "Kırmızı et sektöründe bu tartımın kabul görmesiyle, üretici ürününün miktarını anında kantarda görür ve ürünün soğumasını beklemek zorunda kalmaz. Soğutma süresince ortaya çıkabilecek suistimal ortadan kalkar"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- Türkiye'nin en büyük 10 bankası ilk yarıda 415,7 milyar lira kar elde etti

Bu yılın ilk yarısında en yüksek kar sağlayan banka 110,6 milyar lira ile Garanti BBVA olurken Ziraat Bankası 74,2 milyar lirayla ikinci, Denizbank 34,6 milyar lirayla üçüncü, Akbank 34,4 milyar lirayla dördüncü ve Yapı Kredi 31 milyar lirayla beşinci sırayı aldı

Söz konusu bankaların yılın ilk yarısı itibarıyla aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 42 trilyon lirayı aştı

(Ali Sanberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul) (Grafikli)

5- Türkiye'nin mal ihracatındaki artış G20 ortalamasını aştı

Türkiye'nin mal ihracatı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 artarak yüzde 5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde

Marmara Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Al: "Türkiye, Avrupa Birliği'nin beşinci büyük mal ticareti ortağı ve 2025'te mal ihracatının yüzde 42,7'si AB'ye yöneldi"

(Gökhan Yıldız-Yunus Türk/İstanbul)

6- Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor

Zorunlu Deprem Sigortası'nın konut satışlarında yeni mülk sahibine devredilmesini sonlandırarak, satıcılara başvuru üzerine kullanılmayan süreye ait primlerini geri alma imkanı tanınmasını ve alıcılar için yeni poliçe düzenlenmesini öngören düzenleme 5 Eylül'de yürürlüğe girecek

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan: "Evini satan vatandaşlarımızın, mevcut poliçelerinin tapudaki satış işlemiyle birlikte sona ereceğini bilmeleri ve poliçenin kullanılmayan günlerine ait prim iadesi için sigorta şirketleri veya acenteleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Ev satın alan vatandaşlarımızın ise tapu işlemi öncesinde kendi adlarına geçerli bir ZDS poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek"

(Bahar Yakar/İstanbul)

7- İsrailli gazeteci Levy, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik etnik temizlik girişimi olduğunu söyledi:

"İsrail ordusu, pogromların bir bölümüne bizzat katılıyor. Yani saldırıları önlemeye çalışıp da başarısız olmaları söz konusu değil. Bunu önlemeye yönelik hiçbir niyetleri yok. Tam tersine, birçok durumda askerlerin yerleşimcilerle iş birliği yaptığını görüyorsunuz"

"Bu (İsrail'deki hukuk sistemi) bir apartheid sistemidir. Bu kadar basit. Batı Şeria'da Yahudiler ve Filistinliler eşit değil. Bir ülkede değiliz, ancak durum son derece açık. Hukuk sistemi de tamamen felç olmuş durumda. Polis soruşturma yürütmüyor. Yürüttüğü durumlarda da birilerinin adalet önüne çıkarılması son derece nadir"

(Halil İbrahim Medef/Ankara) (Görüntülü)

8- Uzmanlara göre, Avrupa ülkelerinin İsrail'le askeri anlaşmaları "soykırım suçuna ortaklık riski" taşıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) AB nezdindeki temsilcisi Claudio Francavilla: "Devam eden vahşet karşısında İsrail ile askeri işbirliğini sürdürmek yalnızca vicdan dışı olmakla kalmaz, aynı zamanda devletin ve bireylerin bu suçlara ortak olma riskini de doğurur"

Eski HRW Direktörü Kenneth Roth: "Çıkarılması gereken ders, İsrail hükümetini uluslararası insan hakları standartlarını hiçe saydığı durumlarda dahi desteklemek değil, aksine, bu tür kitlesel vahşetlerin yaşanma ihtimalini azaltan söz konusu standartları savunmak olmalıdır"

(İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu/İstanbul)

9- BM'ye göre İsrail'in Batı Şeria'daki ilhakını pekiştirme politikası uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan:

"İsrail'in Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın ilhakını pekiştirme politikasının kalıcı olması yönünde endişelerimiz var. Bu, uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırıdır"

"Bu planlar, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı ana bölgelerini birbirinden ayıracak ve bu nedenle Filistin topraklarının demografik sürekliliğini tehdit edecek, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve gelecekte kurmayı umdukları devleti tehlikeye atacak"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- ABD'de İsrail lobisi Kongre seçimlerine milyonlar akıtmasına rağmen önemli yarışlarda hezimete uğruyor

Özellikle Michigan ve California eyaletlerinde AIPAC'in milyonlarca dolar para akıttığı adaylar, Müslüman adaylar karşısında yenilgi aldı

ABD kamuoyunda İsrail'e olan desteğin azalmasıyla birlikte AIPAC de siyasi reklamlarda "İsrail" kelimesini kullanmaktan çekinmeye başladı

(Dildar Baykan Atalay/Ankara) (Görüntülü)

11- Uzmanlara göre Almanya'da Saksonya-Anhalt seçimleri Başbakan Merz için siyasi sonuçlar doğurabilir

Gazeteci ve yazar Jana Hensel: "(Seçimlerden sonra) Hükümetin düşeceğini düşünmüyorum. Ancak Friedrich Merz'in Almanya Başbakanı olarak görevine devam edip etmeyeceği konusunda en azından soru işareti bulunuyor"

Siyaset bilimci ve sosyolog Steffen Mau: "(Saksonya-Anhalt'taki seçimlerin) Berlin'deki federal hükümet üzerinde de etkileri olacak. Başbakan Merz'i büyük bir baskı altına sokacak"

(Erbil Başay/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Trump'ın petrol fiyatlarını stratejik rezerv salımıyla frenleme adımları ABD'nin enerji güvenliğini aşındırıyor

Jeopolitik arz şoklarına karşı Stratejik Petrol Rezervi'ni devreye sokan ABD, kısa vadeli fiyat istikrarı sağlarken uzun vadeli enerji güvenliği tamponunu daraltıyor

Stratejik rezervleri 1982'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen ABD, kaybettiği enerji güvenliği tamponunu Venezuela petrolüyle yeniden oluşturmayı planlıyor

(Duygu Alhan/Ankara) (Grafikli)

13- Türkiye'nin yapay zeka hedefinde düşük karbonlu enerji ve şebeke yatırımları öne çıkıyor

Enerjide Dijitalleşme Derneği Genel Sekreteri Gökberk Bilgin:

"Farklı bölgelerde kurulacak kampüsler trafo merkezlerinden yüksek gerilim hatlarına, fiber güzergahlarından yerel hizmet altyapısına kadar geniş bir yatırım alanı oluşturur"

"Türkiye bu altyapıyı bulut ve yapay zeka hizmetleri ihracatına dönüştürebilirse yatırımın teknoloji ekosistemine etkisi çok daha büyük olur"

(Başak Erkalan Köprübaşılı/Ankara)

14- "Mikro trendler" sosyal medyanın hızlandırdığı tüketim döngüsünü besliyor

İçerik üreticileri ve markaların da dahil olduğu süreçte, bir akımın ortaya çıkışı ile yaygınlaşması arasındaki süre giderek kısalırken, kullanıcıların yeni trendlere yönelme ve onları tüketme hızı artıyor

(Büşranur Keskinkılıç/Ankara) (Görüntülü)

15- Devlet korumasındaki engelli gençler gönüllü annelerin açtığı kafede çalışarak hayata hazırlanıyor

Devlet korumasında yetişen, 18 yaş üstü ve çoğunluğu engelli gençler, eğitimlerini sürdürürken gönüllü annelerin desteğiyle çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri kendileri için kurulan kafede çalışarak hayatın içinde yer alıyor

Projenin sahibi 80 yaşındaki emekli hemşire ve gönüllü anne Havva Gürak:

"Buradan verilen her sipariş aslında engelli bir çocuğa dokunmak demek. Engelli bir anneye ve çocuğuna sabah kalkıp gidebileceği güvenli bir yer kazandırmak demek. Buranın yaşaması demek, bu çocukların güvenle hayata hazırlanmayı sürdürmesi demek"

(Şaduman Türkay/İstanbul (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Kurttan geyiğe İstanbul'un yaban hayatı fotokapanların objektifinde

İstanbul'un orman ekosisteminde karaca, kızıl geyik, porsuk, çakal, kurt, yaban kedisi, tilki ve sansar gibi memeli türlerinin yanı sıra çeşitli yılan ve kertenkele türleri de yaşamını sürdürürken, fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının beslenme, hareket ve davranışlarına ilişkin veriler elde ediliyor

Fotokapanlardan elde edilen kayıtlar türlerin popülasyon takibinden kaçak avcılıkla mücadeleye kadar birçok koruma ve kontrol faaliyetinde kullanılıyor

(Şaduman Türkay/İstanbul (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- TBF Başkanı Türkoğlu, milli takımlardaki hedeflerini AA'ya değerlendirdi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:

"(A Milli Kadın Basketbol Takımı) Bir şeyleri sınırlamak ya da bir limit koymak bana çok doğru gelmiyor. 'Şu başarıyı isterim, hedefimiz şurası' desem belki de kızlara haksızlık etmiş olacağım"

"(A Milli Erkek Basketbol Takımı) Tam takım olduğumuz zaman sadece ben değil, diğer Avrupa ülkelerindeki insanlar da milli takımımızın aynı basketbolu devam ettirdiği takdirde Dünya Kupası'nda madalya alabileceğini düşünüyor"

"İlk 10 içerisinde olmamız çok anlamlı. Gerçekten Türk basketbolu olarak bugün bulunduğumuz yeri hak ediyoruz"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 365. randevu

İki takım arasında oynanan 364 derbide Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet elde etti

Sarı-lacivertli takımın atılan gollerde 504-463 üstünlüğü bulunuyor

Ligde yapılan 140 derbinin 51'ini Fenerbahçe, 44'ünü Beşiktaş kazandı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

19- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 16 futbolcu ilk derbi heyecanını yaşayacak

Sarı-lacivertlilerde 5, siyah-beyazlılarda ise 11 futbolcu, şans verilmesi halinde ilk kez söz konusu derbinin heyecanını yaşayacak

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, toplam 5 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor

Siyah-beyazlı takımda Rıdvan Yılmaz ve Milot Rashica, Fenerbahçe'ye karşı 5'er maçla en fazla forma giyen isim olarak dikkati çekiyor

(Süha Gür/İstanbul)

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Kaynak: AA