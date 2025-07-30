ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Ekonomi ağustosa yoğun ajandayla başlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 4 Ağustos'ta enflasyon, 29 Ağustos'ta işsizlik verilerini açıklayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Ağustos'ta temmuza ilişkin dış ticaret verilerini Samsun'da açıklaması bekleniyor

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmeleri ağustosta yapılacak, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri ise 1 Eylül'de belli olacak

(Mert Davut/Ankara)

2- Yetiştiriciler, orman yangınlarına karşı küçükbaş hayvanların planlı otlatılmasını önerdi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik:

"Koyun ve keçiler, orman altı bitki örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri temizleyerek, yangına sebebiyet verecek materyalin birikmesini engelleyip, yangın riskini önemli ölçüde azaltmaktadır"

"Küçükbaş hayvanların belirli bölgelerde, kontrollü ve denetimli şekilde ormanlık alanlarda otlatılmasına yeniden izin verilmelidir"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- Savunmadaki millileştirme başarısı ihracata kapı açtı

Anova Ar-Ge Teknolojileri, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Calidus UAE ile mevcut ve gelecekteki hava platformları için Çevresel İklimlendirme Sistemleri geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı

Millileştirme başarısının en dikkati çeken örnekleri arasında yer alan Çevresel İklimlendirme Sistemleri, savaş uçakları, insansız hava araçları, hava radarları ve hedefleme podları gibi hava platformlarının zorlu çevresel koşullarda yüksek performansla çalışmasını sağlıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Yem sanayicisi bu yıl 7 milyon ton mısır üretimi bekliyor

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş:

"Bu yıl mısırda 7 milyon ton civarında üretim öngörüyoruz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Türkiye'de 2026 sonuna kadar 7 yeni AVM açılacak

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı:

"2025'te toplam brüt kiralanabilir alanı yaklaşık 42 bin metrekare olan 2 AVM, 2026'da ise yaklaşık 212 bin metrekare olan 5 AVM açılması planlanıyor. Bu AVM'lerin yer alacağı şehirler İstanbul, Ankara, Muğla, Elazığ ve Düzce"

"(İstanbul, Ankara ve İzmir dışında) Yılın ilk yarısında öne çıkan şehirler ziyaretçi sayısı açısından Eskişehir, ciro açısından Trabzon"

(Bahar Yakar/İstanbul)

6- Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD Siyasi İşleri Genel Müdürü Kuteybe İdlibi:

"Ben bir Kürt olarak, Suriye'deki Kürt deneyimi yeni bir şey değil diyorum. Hem kimliğimizi koruyalım, hem de Suriye kimliğine tam anlamıyla entegre olalım"

" Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de (Suriye'nin istikrarına dair) büyük ve kilit rol oynamaya devam edecek"

"Ailem bundan yüzlerce yıl önce Osmanlı Devleti'nin güney sınırlarını korumak için Halep'in güneyine yerleşmiş. Bu ortak tarih göz ardı edilemez; aksine, bu tarih Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye taşımak için güçlü bir zemin oluşturur"

(Muhammed Karabacak/Şam)

7- ABD ile ticaret anlaşması AB ekonomisi için riskler barındırıyor

AB, tarife geriliminde uzlaşı sağlanamamasının ve ABD'nin yüzde 30 veya üzerinde bir gümrük vergisi uygulamaya başlamasının karşılıklı ticareti imkansız hale getireceği için geri adım atmak zorunda kalarak, hafta sonu ABD ile bir çerçeve ticaret anlaşmasına vardı

Londra merkezli ekonomi kuruluşu Capital Economics'in analizine göre, anlaşma sonrası ABD'nin AB ürünlerine yönelik ortalama gümrük vergisi yüzde 1,2'den yüzde 17'ye yükselecek

Trump ve von der Leyen'in yaptığı anlaşma kapsamındaki yeni gümrük vergileri nedeniyle AB'nin GSYH'sinin yüzde 0,5 azalması öngörülüyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

8- Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık su dağıtım sistemi bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan dağıtım sisteminin sarnıçlardaki suyu kaledeki diğer yapılara, konutlara ve Mithras Tapınağı'na ulaştırdığı tespit edildi

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun: "1800 yıllık su dağıtım sistemi Roma İmparatorluğu'ndaki mühendislik ve mimari gelişmeleri günümüze ulaştırması açısından oldukça önemli"

(Aziz Aslan/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Petrolle kirlenmiş topraklar deniz bakterileriyle temizleniyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Teknokent bünyesinde yapılan çalışmayla, petrolle kirlenmiş toprakların deniz bakterileriyle temizlenmesi sağlandı

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ:

"Tonlarca petrolün çevreye saçıldığı bir alanda doğaya zarar vermeden temizlik yapmak istiyorsak bu tür çözümler vazgeçilmez"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Beton dambıllardan paralimpik halter şampiyonluğuna

Türkiye Paralimpik Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden, serebral palsili ve devlet korumasındaki Muhammed Sosa: "Bu sporda en büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak, zaten olacağım. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil ederek ülkemi gururlandırmak istiyorum"

Kartal Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimi sorumlusu Onur Yıldız: "Dökme dambıl ve ekipmanlarla çalışıyordu. Kapıya asıldığını, bu şekilde çalıştığını gördüm. Üye olduğum spor salonuyla konuştum ve ücretsiz olarak çocuğumuza bu spor salonunda üyelik verildi. Beden eğitimi öğretmenimizle şampiyonaya gönderdik Muhammed'i"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 254. randevusu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Polonya'da Shakhtar ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 253 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 109 yenilgi yaşadı

Ukrayna temsilcisi, Türk ekipleriyle daha önce 9 kez karşı karşıya gelirken hiç yenilmedi

Beşiktaş, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı 23 karşılaşmada kalesinde 42 gol görürken, rakip ağları ise 41 kez havalandırdı

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

12- Başakşehir, Avrupa kupalarında 64. kez sahne alacak

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Cherno More'yi ağırlayacak turuncu-lacivertli futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 63 müsabakada 24 galibiyet, 16 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı

Avrupa'da 9. kez mücadele eden Başakşehir, 2 defa son 16 turuna yükseldi

(Emre Doğan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.