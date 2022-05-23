ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Mayıs 2022 - Haberler

6 Nisan 1920

1- MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy:

"8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak yaptık ancak bu öğrencilerin tamamı değil isteyen öğrenci sınava girecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler kendi okullarında sınava girecek"

"Sınav, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sonuçları açıklayacağımız 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olmuş olacak"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi

Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020 yılında 1000'in altında açıklanan Kovid-19 vaka sayısı, dün 905'e düştü

Mayıs ayının 22 günlük bölümünde 1418'e gerilemesiyle günlük vaka sayısı geçen aya göre yüzde 75 azaldı

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

3- PORTRE - AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 3. yılında anılıyor

Muhabirimiz Nişancı'nın, Bayburt-Trabzon arasında yer alan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek vefat etmesinin üzerinden üç yıl geçti

(Tuğba Yardımcı/Trabzon)

4- Hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı üç ilde başlıyor

Adalet Bakanlığınca 15 Mart 2022'de Ankara Batı İcra Dairesi'nde pilot uygulaması başlatılan yöntem, 1 Haziran'dan itibaren Ankara, Bursa ve Kayseri il merkezleri ile ilçelerindeki satışlar için de hayata geçirilecek

Uygulama, ülke genelinde 2023'ün Mart ayına kadar yaygınlaştırılacak

(Kemal Karadağ/Ankara)

5- Moody's'ten "Türk bankaları sağlam, büyümede iyimseriz" mesajı

Moody's Ülke Riskleri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner:

"Turizm (önümüzdeki dönemde) oldukça iyi olabilir. Türkiye'nin (bu yılın sonunda) yüzde 3 civarında bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Hatta bunun biraz üzerinde bile gerçekleşebilir"

"Aralık ayında geçen yıla benzer bir artış olmadıkça enflasyon dikkate değer şekilde düşecektir. Artık yılın sonuna kadar, aralık ayında, enflasyonun yüzde 70'ten yüzde 55'e düştüğü bir durumla karşılaşabiliriz"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

6- Çevre için kritik önemdeki membranlar bu merkezde geliştiriliyor

İTÜ bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi'nde geliştirilen membranlar deniz suyundan tuzu, havadan karbondioksit ve metan gazını, topraktan nadir elementleri ayrıştırma gibi çalışma ve araştırmalarda kullanılıyor

İTÜ Rektörü ve MEM-TEK yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Koyuncu:

"Membranın içini açıyoruz ve membran levhalarını alarak biyolojik ve kimyasal işleme tabi tutuyoruz. 'Neden kirlendi, yüzeyi neden aşındı, tuzu daha az nasıl giderebilir hale geldi?' gibi sorularımıza teknik cevaplar arıyoruz. Daha önce yurt dışından ithal ettiğimiz bu hizmeti de yine yerli ve milli bir şekilde MEM-TEK'te gerçekleştirebiliyoruz"

(Ayşe Erkeç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Sağlıklı bala ulaşmak için arıcılık öğreniyorlar

Öğretim görevlisinden ev hanımına, dökümcüden sigortacıya kadar farklı sektörlerde çalışanlar, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin düzenlediği eğitimlerle amatör ve profesyonel olarak arıcılığa hazırlanıyor

Aydos Ormanı'ndaki eğitimlere katılan kursiyerlerin kimisi kendi balını üretmeyi, kimisi aileden aşina olduğu arıcılığı daha yakından tanımayı, kimisi de arılardan elde edilen sağlıklı ürünleri tüketmeyi ve satışını yapmayı hedefliyor

(Arife Karakum/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA / Güncel