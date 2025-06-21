ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Bakan Bayraktar: "(İsrail-İran gerilimi) Enerji sektörümüz oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"

"Arz güvenliği noktasında biz gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. İran, Türkiye'ye bugün itibarıyla vermesi gereken doğal gazın tedarikini yapıyor. Herhangi bir kesinti yok"

(Emre Gürkan Abay/St.Petersburg) (Fotoğraflı)

2- Arazi taşıtlarına yönelik ÖTV artışı, yıllık gelire 14 milyar lira etki edecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gelecek hafta görüşülecek kanun teklifinin etki analizine göre, arazi taşıtlarının ÖTV oranının yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkartılmasının yıllık gelire toplam 14 milyar lira etki etmesi öngörülüyor

Yatırıma katkı tutarına ilişkin oranın yüzde 50'ye düşürülmesinin yıllık yaklaşık 15 milyar lira gelir artırıcı etki oluşturması bekleniyor

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- Türkiye'nin kalifikasyonu tamamlanan ilk çok maksatlı tapası, TSK'nın envanterine girmeye hazır

MKE tarafından başlatılan "TSK'nın ihtiyaç duyduğu bütün konvansiyonel tapa sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesi" projesi kapsamında geliştirilen MKE MOD184, özgün tasarımıyla yurt dışı bağımlılığına son verdi

MOD184, mühimmata hedefe çarptığı anda patlama, nüfuz ettikten sonra patlama, istenen sürede patlama ya da hedefe belli bir mesafe yaklaştığında patlama özelliklerini ekliyor

(Utku Şimşek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk yatırımcıların 132 ülkede 2 bin 317 yatırımı bulunuyor

Ticaret Bakanlığının "Yurt Dışı Yatırım Anketi"ne göre, 2024 sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında yaptıkları yatırımların sermaye pozisyonu 60,1 milyar dolar oldu

Bu yatırımlarda ilk sırada 224 yatırım ve 24,3 milyar dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer buldu

(Mert Davut/Ankara)

5- Türkiye çip üretiminde orta ve uzun vadeli planlara odaklandı

BTK'nin yayımladığı "Çip Endüstrisi ve Haberleşme Teknolojilerine Etkileri 2025" raporunda yarı iletken teknolojiler ve çip üretiminin, telekomünikasyondan bilişime, savunmadan otomotive kadar çeşitli alanlardaki ilerlemeleri yönlendirerek küresel dijital ekonominin merkezine yerleştiği belirtildi

Fiili olarak süren savaşların birçoğuna yakın konumda olan Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere otomotiv ve tüketici elektroniği için ihtiyaç duyduğu çipleri tedarik edebilmesinin öneminin altı çizilen raporda, TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında AR-GE ve ürün odaklı çalışmalarla milli platformlar için güvenli üretim altyapısı kurulmasının önemi vurgulandı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları ve habitatların bozulması kene popülasyonunu artırıyor

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Toprak:

"Doğal yaşama alanlarını, ormanları maalesef yok ediyoruz. Bu durum, habitatların bozulmasına bağlı olarak, o habitatların doğal sakinleriyle daha fazla karşılaşma durumunu karşımıza çıkarıyor"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan:

"Sıcaklık artışları kenelerin olağanüstü çoğalmasına neden olurken birçok canlının sayılarında artışlar görüldü. Panik yapmadan ekoloji bilgisiyle bunlar çözülebilir"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Hukukçular, İsrail'in uluslararası sularda "Madleen" gemisine müdahalesini değerlendirdi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer:

"Madleen gemisinin seyahatinin asıl maksadı, İsrail'in insanı yardım götüren gemilere nasıl bir muamele yaptığını uluslararası kamuoyuna göstermekti. Bu açıdan İsrail'in bu hukuk dışı eylemini, somut bir şekilde göstermiş oldu. İnsani yardımın engellenmesi bir savaş suçu sayılır"

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı:

"Madleen gemisine yönelik müdahale, denizde seyrüsefer özgürlüğü, insani yardım erişiminin engellenemezliği, orantılılık ve ayrım gözetmeme ilkeleri temelinde açık şekilde uluslararası hukuka aykırıdır"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- Türkiye ile Mısır, hidrokarbon aramadan yeşil enerjiye kapsamlı işbirliği hedefliyor

Mısır Gaz ve Enerji Derneği Genel Sekreteri Mohamed Fouad:

"İki ülke arasında enerji alanında artan temasların yalnızca sektörle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Bu iş birliğini farklı açılardan göreceğiz. Enerji dönüşümü ve yeşil enerji süreci ile keşif ve üretim faaliyetlerinde gelişmeler yaşanacak. Aynı zamanda teknoloji alanında da yeni işbirliklerine tanık olacağız"

"Türkiye'yi, arama ve üretim faaliyetlerinden iletim altyapısına ve işleme-sanayi sektörlerine kadar uzanan geniş potansiyeli keşfetmeye davet ediyoruz"

(Handan Kazancı/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- İstanbul, kruvaziyer turizminde bölgesel merkez haline geliyor

Cruise Saudi Pazarlamadan Sorumlu İcra Direktörü Turky Kari:

"Türkiye, Avrupa, Körfez ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan'dan birçok misafirin İstanbul'u ve Türkiye'nin diğer muhteşem destinasyonlarını görmesini planlıyoruz"

Galataport İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas:

"Geçen seneye göre ana liman yolcu sayısı yüzde 134 arttı. Bu, çok ciddi bir artış. Aynı zamanda da yolcu sayımızı da yüzde 46 artırarak biz bu sene sadece İstanbul'da 600 bin yolcuyu ağırlıyor olacağız"

(Yunus Türk/İstanbul)

10- İsrail'in İran'a saldırıları bölgedeki lojistik altyapıyı ve tedarik zincirini derinden etkiliyor

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arı:

"Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel ticaretin diğer alanlarında da lojistik aksamalar yaratabiliyor. Geçmiş deneyimler, bölge ülkelerinin bu tür şoklara hazırlığının kısıtlı olduğunu gösteriyor"

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin:

"Belirsizlik nedeniyle şu anda bazı ürünlerde satışlar durma noktasına geldi. Bazı ülkeler erken sipariş ve stoklama eğilimine geçti. Bu durum kısa vadede arzın daralmasına ve buna bağlı olarak panik alımlara neden olmaya başladı"

(Emirhan Yılmaz-Yunus Türk/İstanbul)

11- Yargıtay casus yazılımla eşinin yazışmalarını kaydeden kişinin cezalandırılmasına hükmetti

Evlenmeden önce eşine, içinde casus yazılım kurulu telefon hediye eden kişi, program sayesinde haberleşme içeriklerini kaydetti ve babasına dinletti

Mağdur eşin şikayeti üzerine dava açılan kişiye verilen ceza, istinaf tarafından kaldırıldı ancak Yargıtay, sanığın "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu

(İsmet Karakaş/Ankara)

12- Kars'ta karla mücadele yaz mevsiminde de devam ediyor

Karla mücadele ekipleri, Selim ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki yayla yolunu ulaşıma açmak için çalışma yaptı

Selim Özel İdaresi Şantiye Şefi Sezai Yurdalan:

"Bir tarafımız bahar bir tarafımız kış, İl Özel İdaresi olarak yılın 12 ayı, 24 saat hizmet vermekteyiz"

(Cüneyt Çelik/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- İşaret diliyle sahnelenecek "Çingene Boksör" Ankara'da izleyiciyle buluşacak

İşaret Sanat topluluğu tarafından hazırlanan ve işitme engellilerin "ana dillerinde" tiyatro izleme hakkına dikkat çekmeyi amaçlayan "Çingene Boksör" adlı oyun, yarın saat 19.30'da Devlet Tiyatroları 75. Yıl Sahnesi'nde ücretsiz sahnelenecek

Oyuncu Cem Korkmaz:

"İşitme engelli izleyiciler için uzun süreden sonra bir ilk olacak. Kendi dilleriyle bir tiyatro eseri izlemenin keyfi olacak"

İşaret Sanat'ın kurucusu Hasan Hüseyin Korkmaz:

"Bir noktada, kendimiz ve grubumuzdaki kişiler için özgün bir şekilde sanat üretmeye karar verdik; bu çalışma hem sosyalleşmelerini, hem olası istihdamlarını hem de kişisel gelişimlerini sağlayan bir süreç oldu"

(Fatma Nur Candan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Küresel piyasalar Jerome Powell'ın sunumu ve ABD'de açıklanacak büyüme verilerine odaklandı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak." derken olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti

Fed Başkanı Powell'ın şahin tonlu sözlü yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişeler arttı

TCMB, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

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