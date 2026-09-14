ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Yılın 8 ayında yaklaşık 35 ton uyuşturucu ve 87,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"Bizim bu mücadeledeki en büyük gayemiz, tek bir evladımızın dahi karanlık odakların tuzağına düşmesine izin vermemektir. Sokaklarımızı zehir tacirlerine dar ederken, geleceğimizi ve aile kurumumuzu korumayı milli bir vazife olarak görüyoruz"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

2- Türkiye'nin sivil havacılık filosu "yüksek irtifaya" çıktı

Balon hariç sivil hava aracı sayısı, yılın ilk yarısı sonunda yıllık bazda yüzde 10 artışla 1772'ye ulaştı

Genel havacılık işletmelerine kayıtlı hava aracı sayısı ise 632'yi buldu

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Türkiye komşularına 8 ayda 18,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Söz konusu dönemde komşu ülkelere yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü öne çıktı

Komşu ülkelere yapılan ihracatta İstanbul, Gaziantep, Ankara, Kocaeli ve Mersin öne çıkarken, bu 5 ilden yapılan ihracat 11 milyar 661 milyon doları aştı

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Türkiye'de 11 aylık su yılı yağışları son 66 yılın zirvesinde

Türkiye genelinde 1 Ekim 2025-31 Ağustos 2026 döneminde metrekareye ortalama 709,2 kilogram yağış düşerken, yağışlar normalinin yüzde 29, geçen yılın aynı döneminin yüzde 77 üzerinde gerçekleşti

En fazla yağış metrekareye 1455,2 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 384,9 kilogramla Iğdır'da kaydedildi

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

5- Ziraat mühendislerinden üretim fazlasını "katma değerli ürüne dönüştürme" önerisi

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz:

"Üretim fazlasının tamamını taze olarak satmaya çalışmak yerine kurutulmuş meyve, dondurulmuş sebze-meyve, konsantre-püre, salça, meyve suyu veya doğranmış-hazır paketli ürünler şeklinde işleyerek pazarlamak daha akılcı olur"

"Geleneksel pazarlarımız olan Rusya, Irak ve Avrupa'nın yanı sıra savaştan da etkilenmiş olan Körfez, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde yeni pazarlar oluşturulmalı"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Filistin'in Viyana Büyükelçisinden, topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleri için kapsamlı boykot çağrısı

Büyükelçi Salah Abdel Şafi:

"Yasa dışı Yahudi yerleşimlerine son vermek istiyorsak, yerleşimleri destekleyen tüm altyapıyı boykot etmeliyiz"

"Öncelikle bu, uluslararası toplumun yerleşim yerlerini İsrail'in bir parçası olarak tanımadığını, yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve İsrail'in bu yerleşimlere son vermesi gerektiğini belirten çok güçlü bir siyasi mesaj veriyor"

(Salih Okuroğlu/Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Menkul kıymetlerin piyasa değeri 38 trilyon liraya ulaştı

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan:

"MKK'de kayıtlı bulunan menkul kıymetlerin toplam piyasa değeri sene başında 29 trilyon lira civarındayken yaklaşık yüzde 30 arttı"

"Kripto varlık piyasası yaklaşık 172 milyar liralık bir değere ulaştı. (Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'nde) Günlük işlem hacminin aşağı yukarı 15-20 milyar lira kadar olduğunu görüyoruz"

"Kripto varlık piyasasında yaklaşık olarak 3,5 milyon kadar bakiyeli kripto varlıkların yatırımcısı var ve oraya en az bir kere girmiş ve bir şeyler almış satmış 5-6 milyon civarında da bir yatırımcı var"

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- LGBT içeriklerine karşı ailelere ekran duyarlılığı çağrısı

ASBÜ Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emir Kaya:

"Hane içinde de en mühim nokta, ekran duyarlılığıdır. LGBT aklı, bağışıklık geliştiren bir virüs gibi sürekli yeni kamuflajlarla çocukların zihnine girebilmektedir. Çocuklar nasıl tek başına denize bırakılmıyorsa tek başına ekran karşısına da bırakılmamalıdır"

"Her bir ailenin tek tek çözüm bulamayacağı makro sorunlar var. Bunlara çözüm üretmek, bakanlıklar ve RTÜK gibi kurumlar eliyle olabilir. Örneğin, RTÜK temiz yapım' endeksi oluşturabilir. Belli bir puanın altında kalan yapımlar ve platformlar engellenmelidir"

(Şeyma Güven-Buğrahan Ayhan/Ankara)

9- Türkiye yapay zeka kullanımında üst sıralarda yer alıyor

Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy:

"Türklerin yapay zekayı haber edinmek veya futbol maçları hakkında bilgi almak gibi günlük ihtiyaçları için de kullandığını görüyoruz"

Yandex Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk:

"İşletmelerin müşteri yolculuklarını uçtan uca yapay zeka tabanlı hale getirmek amacıyla ürün ve fonksiyonlarımızı hazırladık"

(Sibel Morrow/İstanbul)

10- DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLARA ADANAN ÖMÜRLER - Kazada kaybettiği oğluna benzeyen çocuğun peşine düştü, 45 yılını çocuklara adadı

Sabahat Ekerci:

"Vallahi bilemiyorum, Allah tarafından itildim. Yani gittim, geldim, mutlu oldum. Hala da mutluyumdur yani. İlla torunlarıma bir şey yapmam, onlara yaparım. Kendim için bir şey istemem, onlar için isterim"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Tüketici temsilcilerinden velilere kırtasiye alışverişinde "popüler değil, güvenli ürünü tercih edin" çağrısı

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü:

"Tüketiciler, ürünün güvenlik bilgilerini, üretici veya ithalatçı bilgilerini, yaş uyarılarını, gerekli işaretleri ve kullanım talimatlarını kontrol etmeli, ihtiyacına uygun olmayan ürünleri sırf popüler olduğu için satın almamalıdır"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

-"Ürünlerin üzerinde bulunan işaretlere dikkat edilmeli. Standartlara uygunluğu onaylanmış 'TSE' ve 'CE' işaretleri en basit ölçümüz olmalıdır"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA