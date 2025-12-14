ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Bakan İbrahim Yumaklı, ürünlerde pestisit kalıntısını önlemeyi amaçlayan yeni B-Reçete Sistemi'ni anlattı:

"Ocak ayında Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulamaya başlıyoruz. B-Reçete Sistemi'ni 1 Temmuz 2026'da 81 ilde uygulamaya alacağız"

"Bu sistemle artık zirai ilaç üreten, satan ve uygulayanların hepsi, elektronik olarak kaydedilecek ve izlenecek. Sistem, zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit kalıntısının önlenmesine ve sorumluların tespitine önemli katkı sağlayacak"

2- Yanık vakalarına "kritik ilk müdahaleyi" ambulans ekibi yapacak

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş:

"Yanık vakalarında ortaya çıkan komplikasyonların en önemli kısmı, ilk dakikalarda yapılan müdahaleyle alakalı. Eğer doğru müdahale olursa sonuç çok güzel"

"Hastaların yanık sonrası yönetiminde çok başarılıyız ancak yanıkla karşılaşıldığında hastaya yapılacak acil ve ilk müdahalede eksikliklerimiz var. 112 ekibine yanık konusunda ayrıca eğitim vereceğiz"

3- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda bütçe görüşmeleri, 21 Aralık'a kadar aralıksız devam edecek

Görüşmelerin son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek

4- Türkiye otomotiv sektöründen ihracatta yeni rekor

Otomotiv sektörü, 11 ayda gerçekleştirdiği 37 milyar 764 milyon dolarlık dış satımla 2024'te kırdığı 37 milyar 211 milyon dolarlık ihracat rekorunu aştı

Ocak-kasım döneminde en fazla dış satım, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'a yapıldı

5- Lojistik sektörü için 2026 daha öngörülebilir bir yıl olacak

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı Bilgehan Engin:

"(2026 öngörüsü) Jeopolitik konular oturdu, oturdu derken nasıl bir baş ağrısı süreci planlayabileceğimizi biz öngörüyoruz. Suriye'de en azından nispi bir istikrar var, Irak'taki süreç istikrarlı bir şekilde devam ediyor, Rusya-Ukrayna krizinde çözüm konusunda irade gösteren taraflar var"

"Türkiye, çok isabetli şekilde kendi lojistik altyapısını modernize etmek, çeşitlendirmek ve güçlendirmek için ciddi yatırımlar yapıyor. Bunlardan biri de Kalkınma Yolu Projesi"

6- Gıda perakendecileri 2026'da dijitalleşme ve verimliliğe odaklanacak

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu:

"Gıda israfını ortadan kaldıracak veya en azından gelişmiş ülkelerin mertebesine getirecek olan şey, şeffaf, izlenebilir, denetlenebilir tedarik zinciri modeli"

"Umalım 2026'da bir an evvel ekonomik program sonuçlarını versin ve yatırım ortamı daha güçlensin çünkü Türkiye'nin gerçekten çok büyük bir potansiyeli var"

7- Gelişmiş ülkelerde ekonomik belirsizlikle artan borçlar küresel finansal sistemi zorluyor

Uluslararası Finans Enstitüsünün "Küresel Borç Monitörü" raporuna göre, küresel toplam borç bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 346 trilyon dolara yükseldi

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu yılın üçüncü çeyreğinde 230,6 trilyon dolar olarak hesaplanırken gelişmekte olan ülkelerde toplam borç 115,1 trilyon dolara ulaştı

ABD'nin yıllık 30 trilyon dolarlık milli gelirine karşın hane halkı, finansal olmayan şirketler, finansal şirketler ve kamunun yaklaşık 101 trilyon dolar borcu bulunuyor

8- Emtia piyasaları Fed etkisiyle karışık seyretti

Platinin ons fiyatı, 1779,42 dolar seviyesine çıkarak yaklaşık 14 yılın zirvesini görürken haftayı 1746,77 dolar seviyesinden kapattı

Gümüşün ons fiyatı yılbaşından bu yana getirisini yüzde 114,1'e çıkarırken hafta içinde 64,66 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi ve haftayı 61,87 dolar seviyesinden tamamladı

9- Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaşından itibaren tarama önerisi

Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Atuğ:

"Ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerde risk daha artmakta. Erkek kardeşte varsa risk, babada görülmesinden daha da büyük oluyor. Bu nedenle aile hikayesi olanlarda 45 yaşından itibaren üroloji değerlendirmesi ve PSA testinin yapılması öneriliyor"

"Erken başvuru, gereksiz tedavileri azaltır. Gereken durumlarda ise zamanında ve etkili tedaviyi mümkün kılar. Prostat kanseri erken tanıyla büyük ölçüde kontrol altına alınabilir"

10- Beşiktaş GAİN, potada yüksekten uçuyor

Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 19 maçta yalnız 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı

Basketbol Süper Ligi'nde 11'de 11 yaparak en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda da zirvede yer alıyor

Siyah-beyazlı takım, bu sezon ligde ve Avrupa'da ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerine geçit vermedi

Beşiktaş'taki üçüncü yılını geçiren başantrenör Dusan Alimpijevic, bu sezon ligde ve Avrupa'da şampiyonluk yarışının içinde

11- Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de yarın 49. randevuda

İki takım arasında oynanan 48 maçta Fenerbahçe 36 kez kazanırken, 8 karşılaşma Konyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı

12- Dünya şampiyonu Zehra Gemi, dart sporunda yeni zaferler için hazırlanıyor

İngiltere'de 28 Kasım-7 Aralık tarihlerinde 84 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Zehra Gemi, Türkiye'nin bu kategoride "ilk dünya şampiyonu" olmayı başardı

Zehra Gemi:

"Çalışmalara mola vermeden hızla devam edeceğim. Ülkeme daha fazla madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım"

