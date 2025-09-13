ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- e-Devlet elektronik tebligatları yapacak, yeni hizmetlere kapı açacak

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetlerin de tasarlanması, kamu ortak bildirim sisteminin uygulamaya alınması planlanıyor

Program döneminde yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin oluşturulmasını sağlayacak girişimler desteklenecek, bu alandaki uygulamalarda ihtiyaç duyulan süper bilgisayar altyapıları geliştirilecek

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Nitelikli halka arzların artırılması desteklenecek

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesi için fonlama alternatifleri çeşitlendirilecek

Şirketlerin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak, yatırımcı tabanı genişletilmesi amacıyla yeni ürün ve hizmetler geliştirilecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Marmara Denizi'nin kirlilik tarihinin araştırıldığı projede ön veriler gelmeye başladı

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel:

"Özellikle yakın dönemlere ait tabakalarda metal ve plastik yoğunluğu yükseliyor. Kirliliğe neden olan kadmiyum gibi, çinko gibi metallerin arttığını bulduk"

"Elde edilen veriler ışığında kirliliğin gelecekte hangi boyutlara ulaşabileceği farklı senaryolarla öngörülecek. Bu tahminler, kirliliğin etkilerini azaltmaya yönelik stratejilerin belirlenmesinde kritik rol oynayacak"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

4- TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda şampiyonlar belli oldu

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"TEKNOFEST bünyesine katılarak sürdürülen bu yarışma, her yıl yenilenen, dünyadan ve Türkiye'den onlarca üniversite ile binlerce öğrencinin katıldığı bir AR-GE projesidir"

"Bu yarışma, gençlerimizin uydu ve uzay teknolojilerine ilgisini artırıyor ve gelecekteki kariyerleri için ilk basamak niteliği taşıyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - İstanbul'da bu yıl motosiklet kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti

Kentte, ocak-ağustos döneminde meydana gelen 14 bin motosiklet ve motorlu bisiklet kazasında 16 bin kişi yaralandı

Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Aydın Korkmaz:

"?Çok yüksek cc ile başlamayı tavsiye etmiyorum. Yürütüp, yönetme sürecinde affedici tarafları daha verimli olsun istiyoruz, bu bağlamda da düşük cc tercih etmekte fayda var. Aynı zamanda da gelişime açık oluyoruz, hakimiyetimiz artıyor. Motosikleti basamak basamak yükseltmekte fayda var, güvenli olan yolu bu"

(Emrah Gökmen-Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

6- Türkiye LNG'de 15 milyar metreküplük anlaşmalarla enerji merkezi hedefini güçlendiriyor

OAPEC Küresel Gaz Piyasaları Uzmanı Wael Hamed Abdel Moati:

"Türkiye, bu hacimleri güvence altına alarak bir yandan yurt içi talebin pik dönemlerini karşılayabilirken, diğer yandan Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'a yönelik ihracat taahhütlerini güçlendirmek ve Irak gibi yeni pazarlara hazırlık yapmak için esneklik kazanıyor"

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser:

"Türkiye'nin AB'ye satacak daha fazla gazı olacağına inanıyorum. Bulgaristan ve Romanya üzerinden mevcut hatlarda yedek kapasite bulunuyor. Özellikle de ABD/Avrupa Birliği, Macaristan ve Slovakya'yı Rus gazından hızlıca ayrıştırmaya zorlarsa Orta Avrupa'nın talebi artabilir"

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

7- Türkiye'nin doğal güzellikleri karavan turizmini cazip hale getiriyor

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Mert Okkaoğlu:

"Karavan turizminin geliştirilmesi, ülkemizin turizm çeşitliliğini artıracak, bölge ekonomilerini güçlendirecek ve Türkiye'nin uluslararası alanda cazibesini yükseltecektir"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

8- Boeing'in Türkiye'den tedariki 2 milyar doları aştı

Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın:

"Türk tedarikçiler, 737'den 787'ye kadar, şu anda üretimde olan tüm yeni nesil Boeing ticari uçaklarına ve Chinook ve P-8 gibi savunma platformlarına bileşenler sağlıyor"

"Günümüzde Türkiye, yalnızca değerli bir müşteri değil aynı zamanda küresel tedarik zincirimizin kritik bir parçası, ileri mühendisliğin merkezi ve sürdürülebilir havacılığın geleceğini şekillendirmede önemli bir ortak"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

9- Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken bankanın yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapması bekleniyor

(Ali Sanberk Özbuğutu/İstanbul)

10- AA'nın Trendyol Süper Lig ile ilgili dosya haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

Süper Lig kulüpleri 213 transfer yaptı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

Süper Lig'in "en pahalısı" Victor Osimhen

(Metin Arslancan/İstanbul)

11- PORTRE - Türk futbolunun "Taçsız Kral"ı Metin Oktay

Türk futbolu ve Galatasaray'ın "Taçsız Kral" lakaplı unutulmaz golcüsü Metin Oktay'ın vefatının üzerinden 34 yıl geçti

İzmir'de 2 Şubat 1936'da doğan Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti

Metin Oktay, futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı oldu ve lig tarihinde 217 gollük rekora imza attı

"Taçsız Kral", sarı-kırmızılı formayla 2 İstanbul Profesyonel Ligi, 2 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı

(Emrah Oktay/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.